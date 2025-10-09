El Mundo

Israel y Hamás alcanzan acuerdo inicial de alto el fuego en Gaza: esto es lo que se sabe del pacto

El pacto, mediado por Catar, Egipto, Estados Unidos y Turquía, busca poner fin a dos años de guerra y permitir ayuda humanitaria en enclave palestino

Por AFP
Un vehículo blindado militar israelí es transportado en la parte trasera de un camión a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza este 9 de octubre de 2025. Israel y Hamás acordaron este 9 de octubre un paso importante para poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de personas y ha desatado una catástrofe humanitaria. Fotografía:
Un vehículo blindado militar israelí es transportado en la parte trasera de un camión a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza este 9 de octubre de 2025. Israel y Hamás acordaron este 9 de octubre un paso importante para poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de personas y ha desatado una catástrofe humanitaria. Fotografía: (AHMAD GHARABLI/AFP)







