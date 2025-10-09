Israel y Hamás alcanzan acuerdo inicial de alto el fuego en Gaza: esto es lo que se sabe del pacto

Un vehículo blindado militar israelí es transportado en la parte trasera de un camión a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza este 9 de octubre de 2025. Israel y Hamás acordaron este 9 de octubre un paso importante para poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de personas y ha desatado una catástrofe humanitaria. Fotografía:

Sharm el Sheij, Egipto. Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron un acuerdo preliminar para un alto el fuego en Gaza, que contempla la liberación de rehenes israelíes y de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, según confirmaron mediadores internacionales este jueves.

El pacto, negociado en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij con la participación de Catar, Egipto, Estados Unidos y Turquía, representa la primera fase de un proceso que busca poner fin a dos años de guerra.

“Se alcanzó la primera fase del acuerdo para el cese del fuego en Gaza, que conducirá al fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar.

En su red social Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump celebró el avance del diálogo y aseguró que “todos los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

¿Qué incluye el acuerdo?

Una fuente de Hamás detalló que el pacto prevé la liberación de 20 rehenes israelíes con vida a cambio de la excarcelación de 2.000 prisioneros palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023.

El intercambio se realizaría dentro de las primeras 72 horas de implementación del alto el fuego, plazo que comenzará a correr una vez que el gabinete israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, apruebe el acuerdo en su reunión de la tarde de este jueves.

El plan también prevé el retiro gradual de las tropas israelíes y la entrada masiva de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde la ONU advierte sobre niveles críticos de hambruna.

Según fuentes del movimiento islamista, en los primeros cinco días del alto el fuego ingresarán al menos 400 camiones de suministros diarios, cifra que aumentará progresivamente.

Además, se permitirá el regreso de desplazados del sur hacia Ciudad de Gaza y otras zonas del norte, devastadas por la ofensiva militar.

Nombres en la negociación

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la lista de prisioneros palestinos que serán liberados.

Según medios egipcios, Hamás solicitó incluir a Marwan Barghuti, líder de Fatah encarcelado desde hace más de veinte años y condenado a cadena perpetua por su participación en atentados. Barghuti goza de amplia popularidad entre los palestinos y es visto como una figura unificadora.

Puntos pendientes y siguientes pasos

El plan de 20 puntos propuesto por Trump, base de las negociaciones, incluye temas aún no resueltos, como el desarme de Hamás y la creación de una autoridad de transición que administre Gaza tras la guerra.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, expresó su esperanza de que el acuerdo conduzca al establecimiento de un Estado palestino independiente, mientras que Netanyahu y sus socios de gobierno rechazan la solución de dos Estados.

El gobierno israelí, una frágil coalición encabezada por el Likud y respaldada por partidos de ultraderecha, enfrenta divisiones internas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ya anunció que no apoyará el acuerdo, lo que podría complicar su aprobación.

Una fuente de Hamás indicó que, una vez firmado el pacto este jueves, comenzarán de inmediato las negociaciones para una segunda fase del alto el fuego, destinada a consolidar una paz duradera y definir el futuro político del enclave.