Hamás lucha por su control de Gaza con ejecuciones públicas

Video muestra ejecuciones y actos de violencia en intento del grupo armado por retomar control; no hay claridad sobre quién administrará Gaza ahora.

Por La Nación / Argentina / GDA
En esta vista aérea, las personas caminan entre la destrucción en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza, este 11 de octubre, un día después de la entrada en vigor del alto el fuego. Fotografía:
En esta vista aérea, las personas caminan entre la destrucción en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza, este 11 de octubre, un día después de la entrada en vigor del alto el fuego. Fotografía: (-/AFP)







