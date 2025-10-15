Hamás lucha por su control de Gaza con ejecuciones públicas

En esta vista aérea, las personas caminan entre la destrucción en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza, este 11 de octubre, un día después de la entrada en vigor del alto el fuego. Fotografía:

Jerusalén, Israel. Los combatientes de Hamás reforzaron el martes su control sobre Gaza tras llevar a cabo ejecuciones públicas, en un abierto desafío a la afirmación de Israel de que la guerra no puede darse por terminada bajo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras los militantes sigan armados.

En una cruda muestra del resurgimiento del grupo, hombres armados ejecutaron a siete personas acusadas de colaborar con las fuerzas israelíes. En un video difundido el lunes por la noche por la agencia Fuente Latina, se ve a los combatientes de Hamás arrastrar a los sospechosos hasta el centro de un círculo de gente, obligarlos a arrodillarse y dispararles por la espalda. Una fuente del movimiento confirmó la autenticidad de las imágenes.

Tras la retirada de las fuerzas israelíes de parte de Gaza, la policía del enclave —bajo control de Hamás— volvió a patrullar las calles con sus características máscaras negras. Vecinos relataron que los milicianos reaparecieron con fuerza y se desplegaron en puntos estratégicos, especialmente a lo largo de las rutas utilizadas para la distribución de ayuda humanitaria. Según fuentes de seguridad palestinas, en los últimos días se registraron enfrentamientos con facciones rivales que dejaron decenas de muertos.

“Se produjeron intensos enfrentamientos, que aún continúan en estos momentos, como parte de los esfuerzos por eliminar a colaboradores”, relató Yahya, un testigo que pidió no revelar su nombre completo por temor a represalias. Otro residente de Gaza, identificado solo como Mohammed, contó a la AFP que “durante largas horas esta mañana hubo intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Hamas y miembros de la familia Hilles”.

“Escuchamos disparos intensos y explosiones, y las fuerzas de seguridad detuvieron a algunos de ellos. Nosotros apoyamos esto”, añadió.

Los combates se concentraron en el barrio de Shujaiya, al este de Ciudad de Gaza, cerca de la denominada Línea Amarilla, detrás de la cual las unidades israelíes siguen controlando aproximadamente la mitad del territorio. Una fuente de seguridad palestina indicó que el cuerpo de seguridad de Hamás, una unidad recientemente creada y conocida como la “Fuerza de Disuasión”, estaba realizando “operaciones de campo para garantizar la seguridad y la estabilidad”.

“Una luz verde temporal”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha insistido en que la guerra no puede considerarse terminada hasta que Hamas deponga las armas y renuncie al control del enclave, una exigencia que el grupo rechaza y que ha frustrado anteriores intentos de paz. La última vez que los combatientes de Hamás reaparecieron en las calles, durante una tregua entre enero y marzo, Israel dio por roto el alto el fuego y suspendió las negociaciones.

Esta vez, sin embargo, Trump aseguró el lunes que Hamas cuenta con “una luz verde temporal” para mantener el orden interno en Gaza. “Ellos quieren poner fin a los problemas y han sido abiertos al respecto; les dimos la aprobación por un período de tiempo”, dijo el presidente estadounidense.

Fuentes del movimiento afirmaron a Reuters que Hamás “no tolerará más violaciones del orden” y que perseguirá a colaboradores, saqueadores y traficantes. Aunque debilitado por dos años de bombardeos e incursiones israelíes, el grupo ha comenzado a reorganizarse y a desplegar nuevamente combatientes en las calles desde la entrada en vigor del alto el fuego. Además, envió a cientos de trabajadores a limpiar escombros, reparar tuberías y reabrir rutas clave para el acceso a las zonas destruidas.

En este sentido, para muchos palestinos que este martes intentaban reconstruir sus hogares y sus vidas entre los escombros, la reaparición de la policía de Hamás trajo una relativa sensación de estabilidad. “Empezamos a sentirnos seguros”, dijo Abu Fadi al Banna, de 34 años, en Deir al Balah, en el centro de Gaza. “Comenzaron a organizar el tráfico y a despejar los mercados. Nos sentimos protegidos de los matones y los ladrones”, agregó.

Hamdiya Shammiya, de 40 años, que tuvo que desplazarse desde el norte hasta la ciudad sureña de Khan Younis, coincidió: “Nuestras vidas necesitan ahora paciencia, orden y la seguridad que la policía empezó a restablecer. Ya notamos una pequeña mejoría”.

Tensión en el terreno

Mientras tanto, aunque las tropas israelíes se retiraron de las zonas urbanas tras el alto el fuego de la semana pasada, la violencia no cesó por completo. Autoridades sanitarias locales informaron que ataques de drones israelíes mataron a cinco personas que inspeccionaban viviendas destruidas al este de Ciudad de Gaza, y que otro bombardeo cerca de Khan Younis dejó un muerto y un herido.

Hamás acusó a Israel de violar la tregua, mientras que el ejército israelí sostuvo que disparó contra individuos que cruzaron las líneas de seguridad acordadas y se acercaron a sus posiciones pese a las advertencias, lo que constituiría una violación del acuerdo.

En paralelo, el lunes el grupo islamista liberó a los últimos rehenes israelíes con vida que permanecían en su poder, mientras Israel excarceló a centenares de prisioneros palestinos como parte del mismo pacto. Trump celebró el intercambio y proclamó oficialmente el fin de una guerra de dos años que ha sacudido a todo Medio Oriente.

El restablecimiento del control de Hamás en Gaza y los continuos estallidos de violencia ilustran los enormes desafíos que enfrenta el plan de Trump para transformar la tregua en una solución duradera. En un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente estadounidense habló de “un amanecer histórico para Medio Oriente”. Sin embargo, los puntos más sensibles de su propuesta —como la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de seguridad y la formación de un nuevo órgano de gobierno palestino— siguen sin resolverse.

Las fuerzas israelíes permanecen atrincheradas en buena parte del territorio, pese a la retirada parcial. Mientras tanto, los prometidos aumentos en la entrega de ayuda humanitaria aún no se materializan para los 2 millones de habitantes de Gaza, muchos de los cuales enfrentan una situación cercana a la hambruna.

La cumbre celebrada el lunes en Egipto, bajo los auspicios de Trump y del presidente Abdel Fattah el-Sisi, concluyó sin anuncios de progreso sobre la creación de una fuerza internacional o una administración temporal.