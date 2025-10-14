El Mundo

Israel devuelve a Gaza los restos de 45 palestinos muertos

Israel devolvió 45 cuerpos palestinos a Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás, informó el Hospital Nasser.

Por AFP
Vehículos de la Media Luna Roja y camiones refrigerados, que transportaban los cuerpos de 45 palestinos que habían estado bajo custodia israelí, llegan al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 14 de octubre de 2025. En virtud de un acuerdo de alto el fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel debía entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que regresara.
