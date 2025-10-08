Revista Dominical

Nobel de Química 2025 creció como refugiado palestino: ‘Éramos docenas de personas en una habitación’

Los hallazgos del científico, nacido en 1965 en Jordania, atacan desafíos ambientales; entre otras cosas, permiten extraer agua del desierto.

Por Sofía Sánchez Ramírez
El químico estadounidense-jordano Omar Yaghi. Este 8 de octubre, Yaghi y otros dos científicos ganaron el Premio Nobel de Química por desarrollar estructuras metalorgánicas (MOF) que pueden utilizarse para capturar dióxido de carbono y extraer agua del aire del desierto, entre otras cosas. Fotografía:
El Premio Nobel en Química, el estadounidense-jordano Omar Yaghi, creció en una familia de migrantes palestinos. (BRITTANY HOSEA-SMALL/AFP)







Nobel de QuímicaPremio NobelOmar M. YaghiPalestina
