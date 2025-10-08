¿Cómo se reporta desde Gaza, el lugar más peligroso del mundo para los periodistas?

Doscientos periodistas han muerto desde el inicio de la guerra en Gaza.

Ramala, Territorios Palestinos. Periodistas palestinos y líderes locales se manifestaron el miércoles en Ramala, en Cisjordania ocupada, contra los ataques israelíes dirigidos a los profesionales de los medios en la Franja de Gaza.

Decenas de periodistas y responsables palestinos marcharon hacia un edificio ocupado por la ONU en esta ciudad, cargando falsos ataúdes con los nombres y fotos de los periodistas muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista armado Hamás el 7 de octubre de 2023.

Entre los nombres figuraba el de Anas al Sharif, destacado corresponsal de la cadena catarí Al Jazeera en la franja, muerto en agosto en un ataque israelí cerca del hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza.

“Cada uno de ellos tenía su propia historia”, dijo Nasser Abu Baker, presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos, organizador del evento.

Tras los discursos, el Abu Baker dijo que que entregaría una carta al representante de la ONU en Ramala solicitando al secretario general de la organización, Antonio Guterres, que tome medidas “para proteger a nuestros periodistas en la Franja de Gaza, ya que diariamente están bajo fuego, bajo bombardeos, en una situación extremadamente peligrosa”.

Abu Baker agregó que su sindicato ha registrado la muerte de 252 periodistas palestinos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra.

“También hay dificultades para los periodistas en Cisjordania: agresiones por parte de colonos y presiones ejercidas por el ejército israelí”, dijo a AFP Islam Abu Ara, uno de los responsables del diario palestino al Hayat al Yadida, vinculado a la Autoridad Palestina.

“Cuando los soldados en los puestos de control descubren que soy periodista, revisan mi coche mucho más minuciosamente que el de los demás, y también verifican mi teléfono”, agregó sobre sus desplazamientos dentro de Cisjordania, un territorio palestino distinto de la Franja de Gaza, ocupado por Israel desde 1967.

La organización Reporteros Sin Fronteras considera que los territorios palestinos se han convertido en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas desde el inicio de la guerra.

Periodistas de AFP atrapados en Palestina

Cubrir la guerra en Gaza mientras ves cómo tu vida se esfuma delante de tu objetivo: el documental Inside Gaza cuenta la historia de los periodistas de AFP atrapados en el territorio palestino durante los primeros meses de la ofensiva israelí.

El filme, dirigido por la periodista independiente, Hélène Lam Trong, se proyectará el jueves durante la entrega de los premios Bayeux, en Francia, para corresponsales de guerra, en presencia de seis de los siete periodistas permanentes de AFP que cubrieron el inicio del conflicto en la Franja de Gaza.

El largometraje muestra su día a día desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás llevó a cabo su ataque sin precedentes en territorio israelí y mató a más de 1.200 personas, según un recuento de AFP en base a datos oficiales, y de la ofensiva israelí que le siguió.

Día tras día, documentan el horror que viven los civiles en este territorio donde han muerto al menos 67.000 personas, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud local, consideradas fiables por la ONU.

“Quería explicar en qué consiste este trabajo, que se realiza sobre todo en el terreno”, explicó a AFP Hélène Lam Trong. La película es coproducida por Factstory, una filial de AFP dedicada a la producción de documentales, además de Arte y la cadena pública belga RTBF.

Para esta película, utilizó casi exclusivamente imágenes de AFP, tomadas en su mayor parte por los periodistas que dan testimonio en ella.

El problema de la desconfianza

Las imágenes de niños heridos, de personas sepultadas en los escombros o de sudarios forman parte de su cotidianidad sin que nadie pueda tomar su relevo, ya que ningún periodista extranjero está autorizado a entrar en la Franja de Gaza.

“Son periodistas veteranos de unos cincuenta años, que saben mantener el rigor en condiciones de extrema urgencia y malestar”, dijo la directora, que mantuvo largas entrevistas con ellos después de que lograran salir de Gaza a principios de 2024.

Pero sus palabras son puestas en duda constantemente. Como cuando grupos de influencia pro-israelíes afirman que una imagen tomada por Mohammed Abed en la que aparece un niño muerto envuelto en un sudario y en los brazos de su padre es en realidad una muñeca.

El periodista cuenta que varios medios occidentales le exigieron que aportara pruebas de la muerte del niño.

El cuerpo de un niño yace enterrado bajo los escombros de un edificio alcanzado por un ataque israelí en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de septiembre de 2025, mientras Israel intensifica su ofensiva aérea y terrestre para capturar la cercana Ciudad de Gaza. (EYAD BABA/AFP)

“Pocas veces se ha visto tanto cuestionamiento de la información difundida por periodistas experimentados”, señaló Hélène Lam Trong. “Los periodistas palestinos se enfrentaron al máximo grado de desconfianza en relación a los medios de comunicación”.

Los periodistas, en la mira

La selección de imágenes fue minuciosa, y la directora precisó que hizo otra criba para eliminar las secuencias más impactantes de la película, aunque contiene algunas. Lo que mostramos está “muy, muy por debajo de la realidad”, insistió.

Los siete periodistas de AFP y sus familias fueron evacuados entre febrero y abril de 2024. Hoy viven en Doha, El Cairo o Londres, y sufren trastornos de estrés postraumático. AFP trabaja actualmente con una decena de colaboradores en Gaza.

“El objetivo de la película es plantearse preguntas sobre el papel de los periodistas”, amenazados en todo el mundo y especialmente en Gaza, donde la prensa es constantemente blanco de ataques, declaró Yann Ollivier, productor de la película y responsable de la célula documental en Factstory.

“Espero que quienes se permiten afirmar que no hay periodistas en Gaza se vean obligados, tras ver esta película, a reconocer que sí los hay y que su ética es hacer periodismo factual”, afirmó.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, desde el inicio de la guerra murieron en Gaza unos 200 periodistas.

