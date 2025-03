‘No Other Land’, el documental que asustó a Berlín y que se llevó el Óscar a última hora

¿Cuánto puede incomodar una película? Si nos fijamos en el año que lleva No Other Land girando por el mundo, parece que muchísimo. Ganó el premio al mejor documental en el Festival de Berlín en febrero del 2024; un año más tarde, se llevó el Óscar al mejor largometraje documental. Pero ninguna compañía la distribuye en Estados Unidos, un país pide a las salas no exhibirla y tras la ceremonia de Hollywood se dispararon las críticas contra todos los involucrados. ¿Qué puede ser tan grave en una película?

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌