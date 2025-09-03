Áncora

Película sobre asesinato de niña palestina recibe récord de 23 minutos de aplauso en Venecia

Hind Rajab fue asesinada por fuerzas israelíes en enero de 2024 y su voz en la llamada de emergencia inspira la película que compite por el León de Oro.

Por AFP

Venecia, Itaia. La guerra de Gaza protagonizó este miércoles la 82.ª Mostra de Venecia, donde la francotunecina Kaouther Ben Hania presentó The Voice of Hind Rajab, un filme basado en la historia real de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza.








