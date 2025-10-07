El Mundo

Israel conmemora dos años del ataque de Hamás del 7 de octubre

Israel recuerda el segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, mientras continúan en Egipto las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza.

Por AFP
Miembros de la comunidad judía australiana sostienen pancartas con los retratos de israelíes tomados como rehenes en la Franja de Gaza por militantes palestinos durante una manifestación en Sídney el 7 de octubre de 2025 para conmemorar el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. El ataque de Hamás de octubre de 2023 causó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles.
Miembros de la comunidad judía australiana sostienen pancartas con los retratos de israelíes tomados como rehenes en la Franja de Gaza por militantes palestinos durante una manifestación en Sídney el 7 de octubre de 2025 para conmemorar el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. El ataque de Hamás de octubre de 2023 causó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles. (DAVID GRAY/AFP)







