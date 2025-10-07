Israel conmemora dos años del ataque de Hamás del 7 de octubre

Miembros de la comunidad judía australiana sostienen pancartas con los retratos de israelíes tomados como rehenes en la Franja de Gaza por militantes palestinos durante una manifestación en Sídney el 7 de octubre de 2025 para conmemorar el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. El ataque de Hamás de octubre de 2023 causó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles.

Jerusalén, Indefinido. Israel conmemora este martes el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamás que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza, mientras avanzan las conversaciones indirectas en Egipto para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes.

Hace exactamente dos años, al término de la festividad judía de Sucot, milicianos del movimiento islamista lanzaron un ataque sorpresa en lo que fue el día más mortífero en Israel desde su creación en 1948.

Protegidos por un diluvio de cohetes disparados desde la Franja, miles de combatientes de Hamás y otras organizaciones palestinas destruyeron la barrera fronteriza con Israel y asaltaron comunidades agrícolas, bases militares y una gigantesca fiesta organizada en el desierto.

El ataque causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes. Hamás se llevó a 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 que, según el ejército israelí, han fallecido.

A las 06H29 (03H29 GMT) de este martes, la misma hora a la que Hamás lanzó su ataque en 2023, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar por las más de 370 fallecidos allí.

“Estoy aquí para estar con ella, porque es la última vez que estuvo viva, aquí con su prometido, Moshé”, también asesinado ese día, dijo a AFP Orit Baron, de 57 años, madre de Yuval Baron, una de las víctimas.

Otro momento importante de la conmemoración tendrá lugar en la noche en Tel Aviv, donde está prevista una ceremonia organizada por las familias de las víctimas en la llamada plaza de los Rehenes, epicentro de la movilización para la liberación de todos los cautivos en poder de Hamás.

Al tiempo que negocia indirectamente con los israelíes en Egipto para encontrar una salida al conflicto, Hamás se reafirmó este martes en la masacre perpetrada el 7 de octubre de 2023.

“Fue una respuesta histórica a los intentos de erradicar la causa palestina”, afirmó en un discurso televisado Fawzi Barhum, un alto responsable de Hamás.

“Hemos perdido todo”

La ofensiva israelí en represalia en Gaza no ha dado tregua, y ya ha causado al menos 67.160 muertos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás, consideradas fiables por la ONU.

En Gaza, barrios enteros han quedado arrasados, con viviendas, hospitales, escuelas y redes de abastecimiento de agua en ruinas tras la campaña israelí.

Cientos de miles de habitantes de Gaza sin hogar se refugian ahora en campamentos superpoblados y zonas abiertas con escaso acceso a alimentos, agua o saneamiento.

7 de octubre de 2024: Israel conmemoró en Tel Aviv el primer aniversario de los ataques del 7 de octubre del 2023 perpetrados por Hamás. Los militantes también secuestraron a 251 rehenes en Gaza, de los cuales 47 permanecen cautivos, incluyendo 25 que, según el ejército israelí, están muertos. (GIL COHEN-MAGEN/AFP)

“No sé cuándo va a terminar esta guerra. Mi sueño es que acabe ya mismo, no mañana”, dijo a AFP Abir Abu Said, un palestino de 21 años que perdió a siete miembros de su familia.

“Ya no confío en nadie. Los negociadores israelíes como Hamás, todos nos han mentido. Morimos a cada minuto.”

Tras dos años de conflicto, el 72% de la población israelí se declara insatisfecha con la gestión de la guerra por parte del gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, según una encuesta reciente.

“Conversaciones positivas”

Israel ha ampliado su alcance militar a lo largo de la guerra, atacando objetivos en otros países de la región como Irán, Líbano, Siria y Yemen, y matando a varias figuras destacadas de Hamás y al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, hace poco más de un año.

Israel y Hamás enfrentan una creciente presión internacional para terminar la guerra, con un reporte de investigadores independientes de la ONU el mes pasado que acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza y a grupos de derechos humanos que acusan a Hamás de crímenes de guerra en el ataque del 7 de octubre.

Ambas partes rechazan las acusaciones.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer un plan de 20 puntos que incluye un alto el fuego inmediato una vez que Hamás libere a todos los rehenes, el desarme del grupo y una retirada gradual de Israel de Gaza.

Conversaciones indirectas comenzaron el lunes en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij bajo estrictas medidas de seguridad.

Según dos fuentes palestinas cercanas a la delegación de Hamás, las conversaciones, a las que se unirá el miércoles la delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff, fueron “positivas” el lunes.