Comienzan negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

El Cairo, Egipto. Este lunes, representantes de Hamás e Israel inician conversaciones indirectas en Egipto con el objetivo de poner fin a casi dos años de conflicto en la Franja de Gaza. El plan, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, busca un cese de los combates y la liberación de rehenes israelíes, a cambio de la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes.

Las negociaciones se desarrollan primero en El Cairo, con mediadores de Egipto y Catar, y continuarán luego en la ciudad turística de Sharm el Sheij, donde se buscará determinar la fecha de una tregua temporal y establecer la primera fase del plan, que contempla la liberación de 47 rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de presos palestinos.

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido”, afirmó Trump en su red social Truth Social, tras celebrar las conversaciones “positivas con Hamás” y aliados de todo el mundo, incluidos países árabes y musulmanes.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, elogió la propuesta de Trump como “el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderos”, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que su delegación partirá hacia Egipto este lunes y expresó su esperanza de que los rehenes sean liberados “en los próximos días”.

Principales puntos de la propuesta

Entre los cabos sueltos del plan de Trump están el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio palestino. Hamás, sin embargo, insiste en que detendrá sus operaciones militares solo cuando Israel cese los bombardeos y retire sus tropas.

Imágenes recientes muestran explosiones en Gaza, y la Defensa Civil palestina reportó que al menos 20 personas murieron el domingo, 13 de ellas en Ciudad de Gaza. Según el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, si las negociaciones fracasan, Israel retomará los combates.

Durante el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023, Hamás secuestró a 251 personas, de las cuales 47 permanecen cautivas en Gaza. Israel reporta que 25 de los secuestrados murieron.

En total, el conflicto ha dejado más de 1.219 muertos en Israel y más de 67.100 en Gaza, la mayoría civiles, según cifras oficiales y datos del Ministerio de Salud de Hamás validados por la ONU.

El plan de Trump propone que la administración futura de Gaza recaiga en un organismo de tecnócratas, supervisado por una autoridad de transición encabezada por el propio mandatario estadounidense, mientras Hamás y otras facciones no tendrían participación en la gobernanza.