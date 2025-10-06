El Mundo

Familiares de rehenes en Israel piden el Nobel de la Paz para Trump

El Foro de las familias de rehenes en Israel pidió otorgar el Nobel de la Paz a Donald Trump por su “determinación para instaurar la paz” en Gaza.

Por AFP
WASHINGTON, DC - JULY 07: U.S. President Donald Trump (L) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) attend a dinner in the Blue Room of the White House on July 07, 2025 in Washington, DC. Trump is hosting Netanyahu for a dinner as the two discuss a potential ceasefire agreement to end the fighting in Gaza. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Trump declaró públicamente que deseaba recibir el premio Nobel de la paz, aunque los expertos consideran sus posibilidades muy reducidas. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







