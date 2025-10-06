El Mundo

Israel deporta a Greta Thunberg y 170 activistas más de la flotilla a Gaza

Israel deportó a Greta Thunberg y 170 activistas de la flotilla humanitaria hacia Gaza, tras intentar romper el bloqueo israelí.

EscucharEscuchar
Por AFP
Greta
La activista sueca de 22 años, Greta Thunberg, fue deportada por Israel. (LLUIS GENE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGreta ThunbergGazaPalestinaDeportaciónActivistas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.