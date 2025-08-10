Cuatro periodistas de Al Jazeera mueren en bombardeo israelí en Gaza

Familiares y colegas cargaron el cuerpo del periodista palestino Hussam Shabat, colaborador de Al Jazeera Mubasher, durante su funeral en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 24 de marzo de este año. Fotografía:

Ciudad de Gaza. La cadena catarí Al Jazeera informó que cuatro miembros de su equipo, entre ellos el corresponsal Anas al Sharif, murieron este domingo durante un bombardeo israelí contra la carpa del medio en Ciudad de Gaza.

Según el director del hospital Al Shifa, citado por Al Jazeera, al Sharif falleció junto con dos corresponsales y dos camarógrafos, en lo que el medio describe como un ataque “dirigido” por las fuerzas israelíes.

Por su parte, el ejército de Israel confirmó que bombardeó el lugar donde se encontraba al Sharif, pero aseguró que este era un “terrorista” que “se hacía pasar por periodista” para la cadena catarí.

“Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera. Al Sharif sirvió como jefe de una célula de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes”, indicó el ejército en un comunicado difundido en su canal de Telegram.

Hasta el momento, las afirmaciones israelíes no han sido verificadas de manera independiente.

En marzo, familiares y colegas cargaron el cuerpo del periodista palestino Hussam Shabat, colaborador de Al Jazeera Mubasher, durante su funeral en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 24 de ese mes.

Al Jazeera informó entonces que un periodista de uno de sus canales murió en un ataque israelí contra su vehículo en el norte de Gaza.