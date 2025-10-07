El Mundo

Veinte rehenes de Israel cumplen dos años de cautiverio en Gaza

Veinte rehenes israelíes siguen en poder de Hamás dos años después del ataque del 7 de octubre, mientras continúan las negociaciones en Egipto.

EscucharEscuchar
Por AFP
Personas alzan una pancarta que dice, "Presidente Trump, haga la historia! Acabe con la guerra, traigamos a casa." También alzan retratos de israelíes secuestrados en la Franja de Gaza desde 2023, durante una manifestación en Tel Aviv para conmemorar el segundo aniversario de los ataques de militantes palestinos, el 7 de octubre de 2025.
Personas alzan una pancarta que dice, "Presidente Trump, haga la historia! Acabe con la guerra, traigamos a casa." También alzan retratos de israelíes secuestrados en la Franja de Gaza desde 2023, durante una manifestación en Tel Aviv para conmemorar el segundo aniversario de los ataques de militantes palestinos, el 7 de octubre de 2025. (AHMAD GHARABLI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelRehenesGazaHamás7 de octubre
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.