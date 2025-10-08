El Mundo

Tres científicos ganan el Nobel de Química por innovación al crear materiales con estructuras moleculares

Nobel de Química se otorgó a investigadores que desarrollaron estructuras metalorgánicas capaces de capturar CO₂ hasta extraer agua del aire

Por AFP
El químico estadounidense-jordano Omar Yaghi. Este 8 de octubre, Yaghi y otros dos científicos ganaron el Premio Nobel de Química por desarrollar estructuras metalorgánicas (MOF) que pueden utilizarse para capturar dióxido de carbono y extraer agua del aire del desierto, entre otras cosas. Fotografía:
El químico estadounidense-jordano Omar Yaghi. Este 8 de octubre, Yaghi y otros dos científicos ganaron el Premio Nobel de Química por desarrollar estructuras metalorgánicas (MOF) que pueden utilizarse para capturar dióxido de carbono y extraer agua del aire del desierto, entre otras cosas. Fotografía: (BRITTANY HOSEA-SMALL/AFP)







