Nobel de Medicina 2025 premia descubrimientos sobre el control del sistema inmunitario

Shimon Sakaguchi, inmunólogo y laureado profesor de la Universidad de Osaka, en una conferencia de prensa tras ganar el Premio Nobel de Medicina 2025, en Suita, prefectura de Osaka, este 6 de octubre. Fotografía:

Estocolmo, Suecia. El Premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado este lunes a los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo humano regula su sistema inmunitario para evitar enfermedades autoinmunes.

El Comité Nobel destacó que los tres fueron reconocidos por sus “descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”, un mecanismo que impide que las células de defensa del organismo ataquen sus propios tejidos.

“El poderoso sistema inmunitario del organismo debe ser regulado; de lo contrario, corre el riesgo de atacar nuestros propios órganos”, señaló el Comité del Nobel al anunciar la decisión.

Según el jurado, los galardonados identificaron a los “guardianes del sistema inmunitario”, conocidos como linfocitos T reguladores, que son las células responsables de mantener el equilibrio inmunitario y evitar respuestas autodestructivas.

LEA MÁS: 7 nutrientes indispensables para mantener las defensas altas

Marie Wahren-Herlenius, profesora del Instituto Karolinska, explicó que el premio “reconoce cómo controlamos nuestro sistema inmunitario para combatir todo tipo de microbios sin provocar enfermedades autoinmunes”.

Avances decisivos en inmunología

El japonés Shimon Sakaguchi, de 74 años y profesor en la Universidad de Osaka, realizó el primer gran avance en 1995, cuando demostró que el sistema inmunitario no solo elimina células peligrosas en el timo, sino que también posee un mecanismo periférico de regulación.

Fue el primero en descubrir una clase de células inmunitarias desconocidas hasta entonces, las cuales protegen al cuerpo de enfermedades autoinmunes.

Años después, en 2001, los estadounidenses Mary E. Brunkow (nacida en 1961) y Fred Ramsdell (64 años) identificaron un gen clave, Foxp3, cuya mutación provoca vulnerabilidad a estas enfermedades. Su hallazgo permitió comprender que el síndrome IPEX, una rara patología autoinmune humana, se origina precisamente por defectos en ese gen.

Posteriormente, Sakaguchi demostró que Foxp3 regula el desarrollo de los linfocitos T reguladores, estableciendo así el vínculo entre ambos descubrimientos y cimentando un nuevo campo en la inmunología moderna.

“Espero que este premio impulse aún más la investigación en este campo y sus aplicaciones clínicas”, expresó Sakaguchi tras conocer la noticia.

Brunkow trabaja actualmente en el Institute for Systems Biology, en Seattle, mientras que Ramsdell labora en la empresa de biotecnología Sonoma Biotherapeutics, en San Francisco.

El premio, que será entregado el 10 de diciembre, incluye un diploma, una medalla y un reconocimiento económico de $1,2 millones.

Contexto internacional

El anuncio ocurre en un momento en que la inversión científica en Estados Unidos enfrenta recortes significativos. Según el grupo independiente Grant Watch, la administración del presidente Donald Trump ha cancelado subvenciones por unos $9.500 millones.

Mientras tanto, Trump ha insistido en su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, aunque expertos consideran esa posibilidad “completamente impensable” por su política aislacionista.

Entre los candidatos mencionados para ese galardón destacan los voluntarios de las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalny.