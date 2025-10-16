Foros

Una paz fugaz como trozo de hielo

Dos años después, Israel y Palestina cruzan miradas, más por insistencia que por reconciliación. Pero ambos pueblos cargan con demasiadas cicatrices y traumas, y la paz exige un tipo de valentía que las guerras no enseñan: la de renunciar al odio aun cuando parece justificado

Por Abraham Stern F.
La gente se reúne para dar la bienvenida a los palestinos liberados de las cárceles israelíes en virtud de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes con facciones palestinas en Gaza, a su llegada en autobuses frente al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de octubre de 2025.
Gente reunida para dar la bienvenida a los palestinos liberados de las cárceles israelíes luego de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes con facciones palestinas en Gaza, este 13 de octubre. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







