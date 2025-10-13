El Mundo

Prisioneros palestinos liberados por Israel vuelven a casa entre abrazos y reencuentros

Israel libera a prisioneros palestinos en Ramala. Multitudes celebran emotivos reencuentros familiares.

Por AFP
La gente se reúne para dar la bienvenida a los palestinos liberados de las cárceles israelíes en virtud de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes con facciones palestinas en Gaza, a su llegada en autobuses frente al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de octubre de 2025.
La gente se reúne para dar la bienvenida a los palestinos liberados de las cárceles israelíes en virtud de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes con facciones palestinas en Gaza, a su llegada en autobuses frente al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de octubre de 2025. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

