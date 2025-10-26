Revista Dominical

Cámara de Hoteles sobre caída en turismo: ‘Nunca hemos vivido lo que estamos viviendo ahora’

El vicepresidente de la cámara y empresario hotelero, Arnoldo Beeche Campbell, habló de la caída del turismo a Costa Rica, pidió al gobierno ser más receptivo y autocrítico, y propuso una solución

Por Roger Bolaños Vargas

El turismo está en problemas. La que es considerada la “gallina de los huevos de oro” de la economía costarricense enfrenta un periodo de recesión, los datos lo demuestran. La entrada de dólares de turistas extranjeros al país disminuyó en 2,3% en el primer semestre del 2025; además, la visitación cayó 2,2%. A esto se suma que aerolíneas han anunciado la suspensión de vuelos hacia Costa Rica.








Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

