Economía

De cuáles países vienen más turistas a Costa Rica

Más de la mitad de los visitantes proviene de un solo país

Por Luis Enrique Brenes
Costa Rica recibió 2,2 millones de turistas en los primeros nueve meses del 2025 (de enero a setiembre). El 85% viene de 10 países, especialmente de uno que representa más de la mitad.
El bosque nuboso es una de las estracciones de Costa Rica.







