Costa Rica recibió menos dólares de turistas extranjeros en el primer semestre del 2025

La reducción en el gasto de los extranjeros en Costa Rica se da en medio de un contexto de menor visitación turística

Por Luis Enrique Brenes
Los dólares que gastaron los turistas en su visita a Costa Rica, en el primer semestre de este año, se redujeron respecto al mismo periodo del 2024, según el Banco Central. (Cortesía ICT/Cortesía ICT)







Divisas por turismoIngreso de turistasDólares por turismo
Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

