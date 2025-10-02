Costa Rica recibió menos dólares de turistas extranjeros en el primer semestre del 2025

Los dólares que gastaron los turistas en su visita a Costa Rica, en el primer semestre de este año, se redujeron respecto al mismo periodo del 2024, según el Banco Central.

El ingreso de divisas por turismo en Costa Rica disminuyó en el primer semestre del 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, en medio de una menor llegada de visitantes extranjeros.

En el primer semestre de este año, los turistas foráneos gastaron $3.087 millones en Costa Rica, $71 millones menos que los $3.158 millones registrados por este rubro en 2024. La caída porcentual fue del 2,3%, según los datos de la balanza de pagos, publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), aseguró que ven con preocupación las cifras de ingreso de divisas en los primeros seis meses del año.

“Esta contracción, aunque pueda parecer moderada en términos absolutos, tiene implicaciones significativas para el sector y para la economía de todo el país. El turismo es uno de los principales generadores de divisas y cualquier reducción en su flujo afecta directamente a miles de familias y empresas”, expresó Calvo.

Aunque el monto cayó en el primer semestre del año, es el segundo más alto, al menos, desde 2019, solamente superado por el 2024. La disminución ocurre en un contexto de menor visitación turística.

Al desglosar los datos por trimestre, se aprecia que, entre enero y marzo, ingresaron $47 millones menos, al pasar de $1.844 millones en 2024 a $1.797 millones en 2025.

Mientras, entre abril y junio la reducción fue más moderada, de $24 millones, pues los foráneos gastaron $1.290 millones durante su vista en el país, cifra inferior a los $1.314 millones del año previo.

Históricamente, el primer y el último trimestre concentran el mayor gasto turístico, pues coinciden con la temporada alta. Mientras que los trimestres intermedios usualmente presentan menores ingresos.

En términos de empleo, en el segundo trimestre del 2025 se contabilizaron 164.825 trabajos turísticos directos, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Se trata del nivel más bajo desde el segundo trimestre del 2023. El segmento abarca alojamiento, alimentación, transporte, agencias de alquiler de vehículos y viajes, además de actividades recreativas y culturales.

Baja en visitación

En cuanto a la visitación, entre enero y junio de este año ingresaron al país 1.619.976 turistas extranjeros, de los cuales 938.917 provinieron de Estados Unidos, principal mercado emisor hacia Costa Rica.

La cifra es 3,3% menor a los 1.670.892 turistas registrados en el mismo periodo del 2024, lo que equivale a 50.916 visitantes menos, de acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

No obstante, la caída en la llegada de viajeros se moderó en los meses posteriores. Para agosto (último dato disponible), la reducción acumulada en los ocho meses del año fue de 2,3%.

Hasta agosto pasado, se registraron 2.081.983 llegadas internacionales de turistas por todas las vías, 48.847 visitantes menos que los 2.130.830 del mismo periodo del año anterior.

La caída en la visitación no solo ocurrió en el mercado de Estados Unidos, sino también en los de Canadá y Europa. En conjunto, estos tres orígenes representaron el 83% del total de turistas que ingresaron al país.

Calvo dijo que, ante este panorama, es necesario hacer frente a retos de competitividad, como el aumento sostenido de costos internos y fortalecer la conectividad aérea, tras la reciente cancelación de rutas directas hacia Brasil y Puerto Rico.