Turismo a la baja en Costa Rica: mercados clave caen hasta setiembre de 2025

Visitación de turistas internacionales a Costa Rica cayó 2,2% a setiembre de 2025. Conozca el panorama y los mercados que más turistas dejaron de enviar.

Por Luis Enrique Brenes
La llegada de turistas a Costa Rica sigue en descenso desde los principales mercados emisores, durante este año.
La llegada de turistas de los mercados clave para Costa Rica decreció a setiembre pasado, frente al 2024, según el ICT. En la imagen, playa Manzanillo, en Limón. (Rafael Pacheco/La Nación)







