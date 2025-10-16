Turismo a la baja en Costa Rica: mercados clave caen hasta setiembre de 2025

La llegada de turistas de los mercados clave para Costa Rica decreció a setiembre pasado, frente al 2024, según el ICT. En la imagen, playa Manzanillo, en Limón.

La llegada de turistas a Costa Rica sigue en descenso desde los principales mercados emisores, durante este año.

Los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) muestran una disminución del 2,2% en la llegada de extranjeros a Costa Rica durante los primeros nueve meses de este año, considerando todas las vías de ingreso.

Hasta setiembre pasado, se registraron 2.203.798 llegadas internacionales de turistas por todas las vías, 50.403 visitantes menos que los 2.254.201 que ingresaron en el mismo período del año pasado.

Cuando se desagrega, el número de llegadas desde Estados Unidos descendió de 1.288.496 personas en los primeros nueve meses del 2024, a 1.257.249 en el mismo período de este año, lo que representa una caída acumulada del 2,4%.

La visitación del mercado canadiense disminuyó con más fuerza, un 4,3%, al pasar de las 201.698 llegadas en los primeros nueve meses del año pasado, a 192.925 en el mismo período de este 2025.

Por su parte, las llegadas internacionales procedentes de Europa bajaron un 5,4%, al pasar de 369.667 entre enero y setiembre de 2024, a 349.772 este año. En la variación interanual mensual, los arribos desde ese mercado volvieron a caer tras dos meses en positivo.

El ICT explicó que las variaciones en las cifras turísticas son multifactoriales, por lo que la aguja podría moverse dependiendo de condiciones como las situaciones climáticas, el contexto geopolítico de los principales mercados emisores, decisiones propias de las aerolíneas u otros factores.