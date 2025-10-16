Herediano vs. Alajuelense: Canal, hora y todo lo que debe saber de un partido imperdible

El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense se topan en el regreso del fútbol nacional después del receso por la misión Mundial 2026 de la Selección de Costa Rica, y lo hacen con un partido más que atractivo, pactado para las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara. El juego corresponde a la jornada 12 del Torneo de Apertura 2025.

Será interesante ver cómo regresan los dos equipos y determinar qué tan bien les sentó la pausa, así como de cuáles seleccionados echarán mano Jafet Soto y Óscar “Macho” Ramírez.

En el caso de Alajuelense, solamente Celso Borges se reporta como lesionado en este momento; mientras que en el cuadro florense al menos habrá una baja obligada.

Aarón Murillo necesitará de algunos días para recuperarse de un esguince que sufrió en el triunfo de la Selección de Costa Rica contra Nicaragua.

Además, aunque Jafet Soto no lo descartó por completo, pareciera que es difícil que pueda contar esta noche con el defensor catracho Getsel Montes, quien se resintió en Tegucigalpa, en la victoria de Honduras ante Haití en la ronda final de la eliminatoria mundialista.

Alexis Gamboa, Marcel Hernández, Diego Campos, Joel Campbell, Jurguens Montenegro y Luis Ronaldo Araya podrían ser protagonistas en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (John Durán, Jorge Navarro y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva LN)

“Partiendo de que en este equipo la esperanza es una ley, a la cual nos han acostumbrado nuestros jugadores, cuerpos técnicos, afición y dirigencia, la verdad es que hemos trabajado muy bien. Hemos podido entrenar de acuerdo con el nivel de exigencia, con mucha intensidad”, expresó Jafet Soto en la rueda de prensa previa al pulso contra la Liga.

Mientras que Óscar Ramírez tiene muy claro que estos días serán más que exigentes para Alajuelense, porque después de este partido ante Herediano, la Liga recibirá a Saprissa y luego disputará el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olimpia de Honduras.

“Yo lo dije, que sería un campeonato difícil, muy apresurado y tal vez nosotros con la problemática de tener la Copa Centroamericana ahí metida, entonces es un torneo difícil de manejar.

”Gracias a Dios en la Centroamericana estamos en semifinales y en el campeonato nacional estamos metidos entre los cuatro; pero vienen partidos muy definitorios y el de este jueves es muy importante”, comentó Óscar “Macho” Ramírez.

Este jueves se sabrá si Creichel Pérez, John Paul Ruiz y Deylan Paz regresan a una convocatoria con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense y Prensa Herediano/Fotocomposición La Nación)

Para el juego de ajedrez futbolístico de este jueves entre Herediano y Alajuelense, el “Team” intentará imponer su condición de local, sacando provecho de una cancha sintética en la que a la Liga se le dificulta su accionar.

Pero en el bando rojinegro tienen muy claro que a estas alturas y a como se encuentra de reñida la lucha por los primeros puestos, no pueden pensar en si son locales o visitantes.

¿Dónde puedo ver el partido Herediano vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Herediano y Alajuelense será transmitido por FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el encuentro en su emisora de preferencia, pues Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Jafet Soto y Óscar Ramírez tendrán otro mano a mano desde el banquillo, en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (La Nación/La Nación)

(La Nación/Fotografía)

Alajuelense anuncia el partido contra Herediano Copiado!

¡𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒆𝒔! 🦁🔴⚫️



🔜 | Jornada 12, CSH 🆚 LDA

🗓️ | Jueves 16 de octubre, 8:00 pm.

🏟️ | Estadio Carlos Alvarado

Herediano anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

¡HOY JUGAMOS! ¡VAMOS TEAM! 🫶🏻❤️💛



🎟 Adquirí tus entradas en nuestras Oficinas Administrativas (Costado Sur del Rosabal Cordero)



📲 Disponibles también en https://t.co/brZW9uDjEs



NO se permite el ingreso de la barra organizada visitante (Nos reservamos el derecho de admisión)*

Las entradas para el partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Los boletos para el clásico provincial tienen un valor de ¢6.000 en gradería popular y ¢12.000 en sombra.

Pueden adquirirse mediante la página www.passline.com, o bien en las oficinas del estadio del club, ubicadas al costado sur del Eladio Rosabal Cordero.

Dato de interés alrededor del juego Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de la Primera División (Unafut), Óscar Ramírez no derrota en un duelo a Jafet Soto desde el Invierno 2014, en un pulso que quedó 1-0, con gol de Armando Alonso.

Después de eso, en los tres juegos posteriores, el icono florense acumula 2 victorias y un empate en tres partidos dirigidos ante la Liga del “Macho”.

Los árbitros del partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Pablo Camacho al centro, asistido por Octavio Jara y Osvaldo Luna. Cuarto árbitro: José Daniel Montero. VAR: David Gómez. AVAR: Juan Carlos Mora.

Así marcha la tabla de posiciones antes del partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

1. Saprissa: 23 puntos en 12 partidos

2. Liberia: 20 puntos en 12 partidos

3. Cartaginés: 19 puntos en 11 partidos

4. Alajuelense: 18 puntos en 10 partidos

5. Pérez Zeledón: 17 puntos en 12 partidos

6. Puntarenas FC: 15 puntos en 12 partidos

7. Herediano: 13 puntos en 11 partidos

8. Guadalupe: 11 puntos en 12 partidos

9. Sporting: 10 puntos en 12 partidos

10. San Carlos: 8 puntos en 12 partidos

