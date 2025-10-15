Fútbol

Jafet Soto ante el Macho Ramírez: ‘Llegamos muy fuertes, muy filosos y con muchas ganas’

El Herediano de Jafet Soto llega con la obligación de vencer a Alajuelense para soñar con los puestos de clasificación

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
conferencia de prensa Jafet Soto Molina Dt del Club Sport Herediano
Jafet Soto tiene un gran desafío al frente del Herediano: "En este equipo la esperanza es una ley". (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jafet SotoHeredianoAlajuelenseTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.