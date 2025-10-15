Jafet Soto le responde a Erick Lonis en una nueva polémica entre los dos históricos exjugadores

La polémica entre el presidente y entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, y el exguardameta Erick Lonnis Bolaños, miembro del Comité Deportivo del Deportivo Saprissa, tiene un nuevo capítulo.

Este miércoles 15 de octubre, Jafet Soto refutó las declaraciones del exportero de la Selección Nacional, quien el viernes anterior, en el programa Selexionados de Radio Columbia, afirmó que no le parecía correcto que el técnico de la Selección, Miguel “Piojo” Herrera, recibiera recomendaciones de parte de miembros del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

“La recomendación de la gente por (Kendall) Waston fue evidente, pero que la recomendación venga desde dentro del Comité Ejecutivo, no. Porque no todos tenemos la misma posibilidad de recomendar jugadores”, aseguró Lonnis.

Más adelante, el dirigente saprissista agregó:

“Si hubiera sido el caso, yo habría recomendado a David Guzmán. Entonces no estamos bajo las mismas condiciones. En este caso qué bueno que salió bien, pero eso no es saludable, aunque haya salido bien, porque ni el de la Liga, ni el de Saprissa o Cartago, ni ningún otro tienen esa ventaja. Aunque haya salido bien, en el fondo no es correcto, porque todos deberían tener las mismas posibilidades de recomendar”.

Aunque Erick Lonnis no mencionó nombres, sus declaraciones apuntaban al miembro del Comité Ejecutivo proveniente del Herediano, que es Jafet Soto, quien además integra la Comisión Técnica.

Jafet Soto se sacude

En la conferencia de prensa previa al duelo de este jueves 16 de octubre ante Alajuelense, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, Soto respondió al tema, ante la consulta de los medios.

“En el Comité Ejecutivo tengo compañeros de Alajuelense, Saprissa y Cartaginés. Todos tenemos voto y responsabilidades. Realmente, referirme a ese tipo de temas… Si dice que eso pasa, se debería abrir una investigación para conocer si realmente es como lo dice él (Erick Lonnis), como lo dice la gente, como lo dicen en la calle”, manifestó Soto.

El jerarca florense añadió: “Hay personas que necesitan bajarle el piso a otros para sentirse bien o creer que están haciendo algo. Hablo en general”.

Posteriormente, el estratega rojiamarillo comparó la situación con la polémica que existe en la Municipalidad de Heredia, donde se debate retirar el nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez al Palacio de los Deportes.

“Óscar Arias Sánchez ganó el Premio Nobel de la Paz, y no porque le quiten las letras del Palacio de los Deportes va a dejar de ser Premio Nobel de la Paz. Ganó el Premio Nobel de la Paz y no porque algunos revoltosos le quiten el nombre, le van a quitar el galardón, porque es un hecho mundial”, indicó Soto.

Finalmente, Jafet Soto concluyó su exposición.

“De la misma forma, a mí no me van a quitar los 14 campeonatos con el Herediano cuando alguien quiere referirse o insinuar cosas que son feas. En el Comité Ejecutivo tengo al presidente de Saprissa, y allí están también los de la Liga y el Cartaginés. Nadie me va a quitar los campeonatos, el bicampeonato. Como dicen: lo bailado, no se lo quita nadie”, declaró