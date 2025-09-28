Puro Deporte

Jafet Soto levanta la voz a sus jugadores: ‘Se va a hacer lo que yo les diga, no lo que les dé la gana’

El entrenador del Herediano, Jafet Soto, dijo que ahora alineará a los jugadores que realmente tengan disposición y deseos de correr

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Herediano contra Guadalupe FC por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
Jafet Soto confesó que hay situaciones tácticas que debe trabajar en los próximos 15 días y aprovechar el parón por la fecha FIFA. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jafet SotoHeredianoGuadalupeTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.