Jafet Soto levanta la voz a sus jugadores: ‘Se va a hacer lo que yo les diga, no lo que les dé la gana’

Jafet Soto confesó que hay situaciones tácticas que debe trabajar en los próximos 15 días y aprovechar el parón por la fecha FIFA.

El técnico de Herediano, Jafet Soto Molina, fue muy crítico con el accionar de sus jugadores tras la derrota 0-2 ante Guadalupe en el estadio Carlos Alvarado.

Jafet confesó que sus hombres corrieron y se entregaron. Sin embargo, señaló que hubo aspectos tácticos que le dejaron dudas y fue contundente al afirmar que los jugadores deben obedecer y no hacer lo que ellos quieran.

“Así como puse la cara cuando fuimos bicampeones, hoy también la pongo. No hicimos lo suficiente para merecer la victoria. Guadalupe hizo bien las cosas, ganaron los duelos individuales, las segundas pelotas y el rival aprovechó nuestros errores para quedarse con el partido”, aseguró Soto.

El estratega explicó varios aspectos que no le gustaron del rendimiento de sus futbolistas y puso el dedo en la llaga sobre los fallos cometidos, en especial por sus laterales.

“No fuimos ganadores. Por ejemplo, los laterales se iban los dos al frente y no volvían. No es como a mí me gusta. Tenemos que mejorar muchas cosas. Ahora vamos a trabajar durante los 15 días del parón FIFA. Se va a hacer lo que yo les diga, no lo que les dé la gana”, enfatizó Soto.

Para el técnico florense, hay situaciones que no se pueden permitir en el club, por lo que ahora alineará a los jugadores que realmente tengan disposición, deseos de correr y de dejar todo en el campo por el Herediano en los próximos siete partidos, donde se jugarán la clasificación a las semifinales.

“Siempre he dicho que las cosas se hacen si uno quiere. No es que se hagan heredianos (al referirse a los jugadores), porque unos lo son por convicción: se ponen la camiseta, la respetan y lo dan todo por ella. Hoy nos faltó alma, sentir esa camiseta, y vamos a hacer que cada uno se parta el alma por ella”, enfatizó Soto, visiblemente molesto.

Sobre el rendimiento del cuestionado Elías Aguilar, Jafet Soto mencionó que, a su parecer, el capitán florense hizo un buen partido. Sin embargo, aclaró que más allá de los nombres pondrá énfasis en los futbolistas que tengan la convicción de que se puede llegar una vez más a las semifinales.

“Nos vamos a sentar para ver quién quiere y quién no. Vamos a escoger y analizar bien quiénes sí quieren. Eso se lo aseguro a la afición. A los heredianos que llegaron al estadio se los agradezco, a los que están en las celebraciones y en las malas, porque definitivamente hoy me sentí solo, como nunca me había sentido en el Coyella Fonseca, en el Estadio Nacional o en el Fello Meza”, puntualizó Soto.