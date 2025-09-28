Fútbol

Guadalupe da la gran sorpresa ante Herediano: ¿Y ahora? ¿Fuera Jafet?

El Herediano una vez más tuvo la pelota en el partido, pero Guadalupe fue más eficaz en el regreso de Jafet Soto al banquillo

Por Juan Diego Villarreal
Herediano contra Guadalupe FC por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
Los jugadores de Guadalupe FC celebran el gol de Kenneth Guzmán, Guadalupe derrotó 0-2 al Herediano en el estadio Carlos Alvarado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







HeredianoGuadalupe FCTorneo Apetura 2025
