Guadalupe da la gran sorpresa ante Herediano: ¿Y ahora? ¿Fuera Jafet?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los jugadores de Guadalupe FC celebran el gol de Kenneth Guzmán, Guadalupe derrotó 0-2 al Herediano en el estadio Carlos Alvarado.

La crisis de malos resultados y la poca efectividad en el marco contrario del Club Sport Herediano no parecen ser culpa de los técnicos Pablo Salazar o Hernán Medford.

El Team sumó su tercera derrota en los últimos cinco partidos al caer 0-2 en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara frente al Guadalupe FC, por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025, bajo la dirección del técnico y presidente Jafet Soto Molina, quien tampoco encontró la fórmula mágica para darle respiro a su equipo.

El conjunto rojiamarillo, bicampeón nacional, acumula cinco partidos sin ganar y tres sin lograr los tres puntos en el estadio de Santa Bárbara, que había sido su gran fortaleza en los dos torneos anteriores.

Los heredianos perdieron contra Cartaginés (2-0), Puntarenas (1-0) y Guadalupe (0-2), mientras empataron frente a Sporting (0-0) y Saprissa (3-3).

Con esta dolorosa derrota, el Herediano se estanca en el sétimo lugar con 13 puntos, muy lejos de los puestos de clasificación, al quedar a cuatro unidades del Saprissa, que este domingo recibirá al Cartaginés y, de ganar, sería el nuevo líder del certamen. El panorama para los florenses luce oscuro.

El capitán del Herediano, Elías Aguilar, fue punto bajo en el accionar del Herediano que cayó en casa 0-2 ante Guadalupe FC. (Jorge Navarro para La Nacion )

Mientras tanto, Guadalupe se aleja del sótano al llegar a 10 puntos, cuatro por encima de Sporting, aunque con un partido más.

Herediano, más de lo mismo

Como era de esperar, los florenses tomaron la iniciativa y fueron dueños del balón, aunque sin generar peligro real en la portería del arquero Rodiney Leal. Kenneth Vargas intentó asociarse con Marcel Hernández, al igual que el lateral Yurguin Román.

Sin embargo, como ha sido la tónica en el certamen, el Team abusó del juego horizontal, moviendo el balón de un costado a otro sin profundidad, lo que facilitó la labor defensiva de los visitantes.

Poco a poco, los guadalupanos salieron del encierro y comenzaron a probar a la zaga rojiamarilla, que durante la temporada se ha mostrado endeble y con fisuras que sus rivales aprovechan.

Precisamente, en uno de esos descuidos, los visitantes dieron la sorpresa. A pesar del dominio florense, fue Guadalupe el que abrió la cuenta: Kenneth Carvajal ejecutó un tiro de esquina y su tocayo, Kenneth Guzmán, se elevó en el área y, con un potente cabezazo, puso el 0-1 al minuto 35.

En el complemento, los florenses asediaron la portería de los josefinos, que con un bloque defensivo sólido lograron contener las arremetidas locales, que carecieron de claridad para empatar el marcador.

Incluso, los pupilos del mexicano Fernando Palomeque estuvieron cerca de aumentar la ventaja cuando el también mexicano Joao Maleck desvió un balón que el guardameta Danu Carvajal controló de forma agónica.

Ante la inminente derrota, Jafet Soto arriesgó con el ingreso de Joshua Navarro, Jurguens Montenegro y Darryl Araya, en busca de mayor peso ofensivo.

Sin embargo, fueron los guadalupanos quienes no perdonaron a los bicampeones nacionales. Tras un balón largo, el mexicano Joao Maleck aprovechó un rebote y con un potente remate sentenció el 0-2 para los de Goicoechea.