Jafet Soto da a conocer su primera alineación tras su regreso (otra vez) al banquillo de Herediano

Jafet Soto dirigió por primera en el Torneo Apertura al Herediano, en el duelo ante Alajuelense, el cual ganó el 'Team' 0-1.

El actual entrenador y presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, dio a conocer su primera alineación en su segunda etapa al frente del Team durante el Torneo Apertura 2025, para el partido de este sábado 27 de setiembre ante Guadalupe FC, a partir de la 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

Jafet, nombrado estratega florense el pasado lunes 22 de setiembre tras la destitución de Hernán Medford Bryan, recurrirá a sus hombres de confianza, con quienes consiguió el bicampeonato frente a Alajuelense.

Soto ya había dirigido de forma interina a los florenses en el Apertura 2025, luego de la salida de Pablo Salazar. Fue en la tercera jornada del certamen, cuando el Team derrotó 0-1 a la Liga, en el estadio Alejandro Morera Soto.

Herediano alineará frente a los guadalupanos con: Dany Carvajal; Keymar McLean, Sergio Rodríguez, Getsel Montes, Yurguin Román; Haxzel Quirós, Aarón Murillo, Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya; Kenneth Vargas y Marcel Hernández.

Los rojiamarillos no podrán contar con el volante Allan Cruz, quien cumplirá tres partidos de suspensión tras su expulsión en la victoria 1-0 sobre Puntarenas en el estadio Lito Pérez.