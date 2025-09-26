Jafet Soto amenaza con un boicot de aficionados heredianos a empresas que no quisieron apoyar el nuevo estadio

Jafet Soto agradeció a sus socios comerciales y a los futuros inquilinos, por creer en el proyecto del Estadio Eladio Rosabal Cordero.

El presidente y actual entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, fue tajante respecto a lo que hará con aquellas empresas que no apoyaron el proyecto del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

La dirigencia florense espera concluir el estadio entre febrero y marzo de 2026, y ya tiene prácticamente definidos los espacios comerciales, con el fin de que los aficionados cuenten con todas las comodidades de un inmueble moderno.

Jafet agradeció a sus socios comerciales y a los futuros inquilinos que creyeron en la obra, y sobre todo en dotar a la provincia de Heredia de un estadio moderno para el actual bicampeón nacional. Sin embargo, advirtió a quienes no confiaron en el proyecto.

“Salados los que no están. Salados porque yo le voy a decir a los heredianos que no consuman esa marca por una semana, para que vean lo que representamos los heredianos. En una semana, no consumiendo productos de ahí abajito, de Río Segundo o también del Coyol, van a ver, porque no quisieron apoyar”, aseguró Soto ante los medios antes del partido contra Puntarenas del pasado 17 de setiembre.

El jerarca florense lamentó lo que considera falta de visión de los empresarios que no quisieron aportar e instó a los seguidores heredianos a tomar medidas.

“Vamos a hacer una dinámica donde todos los heredianos no vamos a consumir sus productos durante cierto tiempo. No quisieron apoyar un proyecto que no es solo del Herediano, sino un proyecto muy importante para el país”, manifestó Soto a los medios de comunicación.

El presidente del Team agregó: “Después voy a decir con nombres y apellidos. ¡Heredianos, no tomen más de eso y no coman más de eso! Se los garantizo y les aseguro que nos vamos a hacer sentir. A todos esos gerentes de mercadeo y de marca, prepárense, porque van a ver lo que va a pasar muy pronto”.

Jafet afirmó que se debe resaltar el esfuerzo de Fuerza Herediana por darle un estadio de última generación a sus seguidores, y señaló que hay empresas que no tienen idea de lo importante que es para el deporte nacional.

“Hace cuánto no se construye un estadio nuevo en Costa Rica. El último estadio nuevo fue inaugurado en 2011, cuando se abrieron las puertas del Estadio Nacional. Nosotros somos más que un proyecto de provincia. Somos un proyecto país para beneficiar la economía de la provincia y del cantón central de Heredia”, dijo Soto.