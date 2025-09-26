Estadio del Herediano presenta avances pero ya no estará listo en diciembre; vea la nueva fecha de inauguración

El nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero ya tiene techado el sector este y se inició con el sector oeste. Cortesía: Herediano

Aunque los avances en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero son más que evidentes, con el levantamiento de las estructuras metálicas del techo sobre la ciudad de Heredia, la inauguración del inmueble tendría una nueva fecha.

En enero de este año se conoció que el Club Sport Herediano puso en garantía el estadio para obtener un préstamo en dólares con el fin de concluirlo a finales de 2025.

En marzo anterior, el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, aseguró que el estadio estaba entre un 72% y un 75% de construcción, y que todo marchaba de acuerdo con lo establecido.

LEA MÁS: Megaestructura de 700 toneladas completará el sector norte del Estadio Eladio Rosabal Cordero

“Nuestra idea es estar jugando ahí a finales de este año y completar la construcción el próximo año. Sin duda, el Herediano será un equipo mucho más fuerte con nuestra casa lista”, comentó Alí a La Nación.

El estadio Eladio Rosabal Cordero tiene muy avanzada la obra gris y poco a poco va emergiendo en la Ciudad de las Flores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Más recientemente, el presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró que el reducto estaba en un 82% y que continuaba avanzando, por lo que estaban muy cerca de completar el techo y las obras perimetrales de las instalaciones.

No obstante, La Nación confirmó esta semana que, de acuerdo con las proyecciones, el estadio para 12.000 personas podría estar finalizado entre febrero y marzo de 2026.

Esto coincide con lo expresado por el propio Soto Molina el pasado 27 de julio, mediante un Facebook Live en la página oficial del Club Sport Herediano, donde señaló que el inmueble podría estar listo a inicios de 2026.

Las obras en el estadio Eladio Rosabal Cordero se realizan tanto en el perímetro como en dentro de las instalaciones. El sector del parque subterráneo ya está finalizado. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Avances del Rosabal Cordero y el hotel

Más recientemente, Soto Molina destacó los avances en la construcción, así como el apoyo en la parte comercial y de los patrocinadores, lo cual tiene muy complacida y agradecida a la dirigencia con todos aquellos que han creído en el proyecto.

“Vamos muy bien, podemos ver los avances significativos en el estadio. Vamos a empezar a poner la lona en el sector este”, comentó Soto antes del juego ante el Deportivo Saprissa, el pasado 17 de septiembre.

El estadio Eladio Rosabal Cordero no utilizará la estructura convencional con láminas de zinc, sino una novedosa lona especial reconocida por su resistencia y flexibilidad, la cual permite adaptarse a distintos diseños a nivel mundial.

La remodelación del estadio Eladio Rosabal Cordero arrancó en enero del 2025, pero la pandemia de la covid-19 y otros factores atrasaron la obra (Alonso Tenorio/Atenorio)

“También instalamos la iluminación del sector este. Además, hemos venido trabajando en el sector del bulevar y en los locales comerciales. Precisamente queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que son nuestros futuros inquilinos en el estadio. Ojalá tuviéramos más espacios, más locales comerciales, pues estamos muy cerca de alcanzar el 100% de ocupación en el nuevo estadio”, añadió Soto.

El único sector que llevará más tiempo de construcción será el hotel que se ubicará en la parte sur del estadio.

Allí se levantará el Herediano Tapestry Collection by Hilton, un hotel que formará parte del nuevo complejo y que se espera esté listo al menos un año después de que concluya la obra gris, con un costo estimado de $33 millones.

LEA MÁS: ¡Heredianos! Ver los partidos del ‘Team’ desde las habitaciones del hotel del Eladio Rosabal será una realidad

Thomas Mraz, encargada de la construcción del hotel, explicó a La Nación que la empresa peruana Hammer Hotels tiene previsto que el inmueble cuente con siete pisos y una capacidad de 118 habitaciones.

“La cercanía con el Aeropuerto Juan Santamaría, el volcán Poás y otros atractivos turísticos de Heredia y Alajuela hacen de este hotel un destino muy atractivo. Además, ofrece la oportunidad de disfrutar de los partidos del mejor equipo de Costa Rica”, declaró Mraz a La Nación.

Las obras comenzaron el 2 de enero de 2020, y la dirigencia del club tenía previsto concluirlas en 18 meses, pensando en el centenario de la institución. Sin embargo, la pandemia de Covid 19, los permisos municipales, de bomberos y otras situaciones relacionadas con la construcción retrasaron el ambicioso proyecto.