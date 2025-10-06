Erick Lonis acertó con el jugador por el que apostó en Saprissa y dijo que le recuerda a Álvaro Saborío

A inicios del presente Torneo de Apertura, Erick Lonis, integrante de la Comisión Deportiva de Saprissa, lo adelantó y acertó con su pronóstico. El jugador sonríe como el jugador que el club añoró.

Antes de la tercera fecha del certamen, Lonis sorprendió a la afición morada cuando dio a conocer el nombre del jugador al que le tenía mucha fe para que sobresaliera como figura, y en once jornadas disputadas, la ficha de Lonis apunta alto en el cuadro tibaseño.

Erick lo quería ver en la cancha porque su rol en el arranque del torneo no pasaba más allá del banco de los suplentes. En ese instante, Paulo César Wanchope, anterior entrenador saprissista, le dio la titularidad en Belice, en el segundo juego de la Copa Centroamericana de la Concacaf contra Verdes.

Poco a poco ganó confianza y protagonismo, hasta convertirse en el principal artillero del equipo con cuatro tantos; además, ha colaborado con dos asistencias.

“Me interesa mucho el caso de Orlando (Sinclair), esperando que pueda mostrar todo su potencial y que haga goles en partidos importantes, como lo sabe hacer”, destacó Lonis.

En Belice, Sinclair respondió con el gol de la victoria para su equipo.

“Orlando no es 9 de nacimiento, él es más volante. Hasta donde tengo entendido y siguiendo su carrera en divisiones menores, él es más volante. Se ha ubicado de 9 y tiene ese biotipo, y la gente lo encasilla como 9, tipo Álvaro Saborío, Evaristo Coronado o Jonathan Moya, pero él es más de venir de atrás y sus goles son más de venir de atrás”, manifestó Lonis.

Pese a que no ve a Orlando como centrodelantero nato, Erick considera que tiene el biotipo para ser un 9 con más presencia en el área. Lonis resaltó que hasta ve semejanzas de Sinclair con Álvaro Saborío.

“Al ver un jugador como él no puedo evitar pensar en Álvaro Saborío, quien tenía presencia y esa hambre para anotar. Yo creo que esta temporada Orlando se va a consolidar en esa posición y anotar una buena cantidad de goles”, opinó Erick Lonis a La Nación este lunes 6 de octubre.

Orlnado Sinclair, delantero del Deportivo Saprissa, ha respondido con goles, la confianza que le han dado como titular. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Y Orlando ha destacado con goles y un buen desempeño, dejando atrás críticas y hasta comentarios de algunos aficionados morados que, en redes sociales, han pedido su salida del plantel.

“A veces se criticaba de más sin tener minutos. Ahora el profe me está dando la confianza, estamos respondiendo y estoy muy contento”, expresó el delantero en nota con La Nación, luego del duelo contra Cartaginés, donde marcó una anotación.

Con la llegada de Vladimir Quesada al banquillo, el atacante asumió la responsabilidad como hombre gol del Monstruo.

“La confianza la dan los minutos en cancha. A veces se me juzgaba y yo tenía muy pocos minutos, la verdad. A veces ni siquiera jugaba, y decían que debía irme del equipo. Ahora estoy cosechando los frutos del trabajo”, detalló.

Los frutos se ven en la cancha y fuera de ella; Erick Lonis puede estar tranquilo, porque su pronóstico se hizo realidad: Orlando Sinclair tiene presencia en el área, genera peligro, está cerca del gol y, cuando la oportunidad se presenta, asiste o no pierde la oportunidad para sacudir las redes.

