Decisiones clave en Saprissa: el futuro de dos jugadores históricos está sobre la mesa de Erick Lonis

Mariano Torres y David Guzmán se han convertido en piezas claves de Saprissa durante varios torneos de la Primera División.

Erick Lonis, uno de los integrantes de la Comisión Técnica del Saprissa y actual vocero principal del órgano encargado del futuro deportivo morado, tiene como prioridad dos casos trascendentales de la actual nómina: Mariano Torres y David Guzmán.

Ambos mediocampistas titulares de la “S”, quienes han sido claves en el repunte del equipo bajo el mando de Vladimir Quesada —lo que les permite a los morados ser líderes del campeonato nacional—, finalizan contrato en diciembre. Lonis confesó, luego de la victoria 2-1 contra Cartaginés, que estaba esperando el cierre del mercado de pases (el pasado 18 de setieembre) para analizar con mayor detenimiento cómo manejar ambos casos.

“Los dos vencen en diciembre. Estábamos esperando que finalizara la ventana para, con más tiempo y calma, ver ambos casos”, declaró.

Sin revelar demasiado, el ídolo saprissista dio a conocer que ambos jugadores deben ser evaluados. Mariano Torres tiene 38 años, mientras que David Guzmán tiene 35, por lo que es evidente que ambos se encuentran en una etapa avanzada de sus carreras.

Guzmán, luego del cotejo ante Pérez Zeledón hace una semana, ya había adelantado cuál era su sentir respecto a la finalización de su contrato. El mediocampista tiene muy claro que desea continuar vestido de morado.

“Me gustaría retirarme con esta gran institución, siendo uno de los máximos ganadores en títulos. Sería mi sueño, y se lo he externado a don Erick (Lonis). No me veo jugando con otro club, solo con Saprissa a nivel nacional”, acotó.

Por su parte, Torres siempre ha manifestado que prefiere evaluar su futuro deportivo al finalizar cada etapa, con el fin de medir sus sensaciones.

En julio pasado, el argentino recalcó el amor que le tiene a la camiseta de Saprissa.

“Yo entiendo. Por eso mismo entiendo tanto a la gente y sé la responsabilidad que conlleva tener esta camiseta. Quiero jugar y estar bien; no quiero jugar por jugar o por estar en el club, eso lo tengo bien claro. Estoy acá porque sé que puedo ayudar. Si no lo siento así, voy a decir ‘hasta acá llegué’ y basta”, mencionó.

El aporte de David y Mariano a la historia morada es notable. Por ejemplo, Guzmán acumula con Saprissa 14 títulos en su carrera, distribuidos de la siguiente manera: 10 campeonatos locales, dos Supercopas, un Torneo de Copa y una Recopa.

En el caso de Torres, el ‘Che’ posee 10 títulos locales con el Monstruo, repartidos en 8 campeonatos nacionales y 2 Supercopas.

Tanto David Guzmán como Mariano Torres forman parte del grupo de líderes del actual camerino. De hecho, el argentino es el primer capitán del plantel, mientras que David, junto a otros jugadores de experiencia como Ariel Rodríguez, Óscar Duarte y Kendall Waston, complementa el liderazgo del equipo.

Ante este panorama, Erick Lonis entra en una fase clave para su escuadra, pensando en el 2026. Ha llegado la hora de sentarse y tomar decisiones respecto a dos pesos pesados del once del Monstruo.