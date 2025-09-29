Warren Madrigal volvió a jugar y el VAR le dio el ‘recibimiento’

Warren Madrigal transporta la pelota tras regresar a las canchas con la camisa del Saprissa, en el complicado partido ante Cartaginés.

Warren Madrigal vivió el calvario de una seria lesión que lo alejó de las canchas durante tres meses y medio, una espera que terminó este domingo en el partido entre Saprissa y Cartaginés.

Fue el pasado 15 de junio, en el partido de la Selección de Costa Rica ante Surinam por la Copa Oro, cuando sufrió una fractura de su peroné izquierdo.

Regresó a Costa Rica para hacer la recuperación, justo cuando los morados negociaban una venta definitiva de su ficha al Valencia de España, donde había estado a préstamo.

Ya en la conferencia de prensa del viernes anterior el técnico Vladimir Quesada adelantó que el delantero había participado en colectivos y tenía la posibilidad de regresar a la actividad en este duelo contra los brumosos por el liderato del Apertura 2025.

Finalmente, Warren estuvo en banca e ingresó de cambio al minuto 63, en sustitución del argentino Nicolás Delgadillo. Es lo normal en estos casos, que los futbolistas regresen paulatinamente mientras van recuperando la forma competitiva.

Madrigal estuvo muy activo en el ataque morado y hasta protagonizó una de las jugadas más emocionantes y polémicas del segundo tiempo.

Ingresó al área con pelota dominada y cayó tras la intervención del defensa cartaginés Everardo Rubio. En primera instancia, el árbitro central Benjamín Pineda señaló el penal, pues parecía que Madrigal cayó producto de un contacto.

Sin embargo, la jugada terminó en el VAR, donde después de apreciar las diferentes repeticiones, Pineda determinó que Warren se había dejado caer, por lo cual anuló el penal y más bien le mostró la tarjeta amarilla.

Madrigal era habitual en las convocatorias de la Tricolor y ahora deberá luchar por ganarse primero un puesto en el Saprissa, para después volver a llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección, cuando quedan muy pocas Fechas FIFA en la recta final de la eliminatoria mundialista.