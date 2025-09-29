Las declaraciones de Vladimir Quesada tras la victoria de Saprissa: El repunte de Sinclair y hasta el GPS de Mariano

El técnico del Saprissa Vladimir Quesda camina rumbo al banquillo junto al preparador físico Marcelo Tulbovitz, antes del duelo ante Cartaginés.

El Deportivo Saprissa recibió al Cartaginés en la jornada 11 del Apertura 2025 y sacó una trabajosa victoria que le permitirá amanecer este lunes en el liderato.

El técnico morado Vladimir Quesada compareció ante los medios en la conferencia de prensa y rescató la entrega de sus futbolistas, no solo durante este partido, sino también durante los entrenamientos.

Quesada sorteó una consulta sobre Mariano Torres y la supuesta dependencia que hay hacia el argentino. También tuvo palabras especiales hacia Orlando Sinclair, quien está de buenas con el gol y se convirtió en el gran referente de ataque para este torneo.

LEA MÁS: ¿Quiénes viajaron con Alajuelense a Honduras? Estos son los 22 futbolistas en lista y los cuatro castigados que no subieron al avión

- ¿A qué le “sabe” el rendimiento del equipo?

- Realmente es un regalo de Dios poder vivir una experiencia como estas, vivir este ambiente, el de esta afición. Creo que ambos equipos jugamos un buen partido, ellos hicieron bien las cosas en el segundo tiempo.

“No llegaron con peligrosidad a nuestra cancha pero nos hicieron un buen gol, lo que nos hizo activarnos y buscar el gol. Agradecido con Dios y con los muchachos, tenemos claro que falta mucho campeonato, entendemos que es algo que debemos mantener, si usted pierde o empata un partido queda relegado. Eso es lo que provoca ser un campeonato de 10 equipos, los muchachos trabajan para esto y la meta es pelear y ganar el campeonato”.

- ¿Cómo hacer para que el equipo no resienta el desgaste de Mariano Torres?

- Los números que nos tira el GPS de Mariano dicen que es uno de los tres mejores jugadores en recorridos. Yo creo que es algo colectivo, no es si un jugador desaparece o no. Hay que ver el equipo que tuvimos, un gran equipo y tenemos que darle méritos también a ellos (Cartaginés), nos complicaron mucho el partido y creo que no existe un equipo que mantenga el ritmo en 90 minutos.

- ¿Ha alcanzado el nivel que quiere y cómo ve el rendimiento de los muchachos?

- Los muchachos han crecido, la ética profesional de ellos hacia el entrenamiento es increíble. Para nosotros es importante el crecimiento de ellos en todo sentido, pero sobre todo en lo mental, en lo que hacen en los entrenamientos y lo vemos reflejado en los juegos.

“El torneo no termina aún, nos quedan al menos 7 fechas más y esperamos mantener el nivel y aumentarlo, nunca vamos a estar 100% completo, no existe equipo que lo haga, pero nosotros vamos a tratar de estar lo mejor posible”.

- ¿Qué nos puede hablar del cambio tan rotundo de Orlando Sinclair?

- Yo entiendo que lo critiquen, nuestra afición es muy exigente. Sinclair, como todos, entiende eso, él ha trabajado para mejorar.

“¿Qué le decimos? Tenga confianza en usted, haga lo que sabe hacer. Lo está reflejando en anotaciones, asistencias y también en el trabajo defensivo".

El Deportivo Saprissa volverá a ver actividad hasta dentro de dos semanas y media, pues el Torneo Apertura 2025 entra en pausa por la Fecha FIFA y el espacio adicional que se le asignó al trabajo de la Selección Nacional, antes de los determinantes partidos eliminatorios contra Honduras y Nicaragua.