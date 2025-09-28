Saprissa vs. Cartaginés: ¿En qué canal y a qué hora será el duelo por el liderato del Apertura 2025?

El Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés se enfrentarán este domingo 28 de setiembre en el estadio Ricardo Saprissa por el liderato del Torneo Apertura 2025.

Los morados, con Vladimir Quesada en el banquillo, vienen de menos a más en un torneo irregular, pero en el que poco a poco han crecido y están a las puertas de colocarse como líderes del certamen.

Por su parte, los brumosos son uno de los cuadros más sólidos del campeonato bajo el mando del argentino Andrés Carevic, quien, pese a las lesiones de varias de sus principales figuras, ha logrado ensamblar un equipo competitivo y contundente.

Orlando Sinclair y Marco Ureña, serán figuras en la ofensiva del Saprissa y el Cartaginés, respetivamente, en el duelo de este domingo. Fotografía: Rafael Pacheco/Jorge Navarro (La Nación/Fotografía: Rafael Pacheco/Jorge Navarro)

¿A qué hora y por qué canal se puede ver el duelo Saprissa vs. Cartaginés?

El compromiso se transmitirá por el canal FUTV a partir de las 4 p. m. este domingo 28 de setiembre, desde el estadio Ricardo Saprissa.

Además, podrá seguir las incidencias del partido por las radioemisoras Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

¿Cuántas veces se han enfrentado Saprissa y Cartaginés en el actual semestre?

Será la tercera ocasión. El primer encuentro fue por la Copa Centroamericana, en el estadio Ricardo Saprissa, donde los morados triunfaron 2-0. Luego se midieron en el estadio Rafael Fello Meza, en el primer juego del Torneo Apertura 2025, con victoria brumosa 3-0. Este domingo disputarán el tercer duelo entre ambos.

¿Cómo llegan al compromiso?

El Cartaginés llega como líder del Torneo Apertura 2025 con 18 puntos, mientras que Saprissa es cuarto con 17. Un triunfo brumoso lo mantendría en la cima con 21 unidades, mientras que una victoria de los morados los catapultaría al primer lugar con 20 puntos, a la espera de lo que haga Liberia

Los blanquiazules tienen un partido pendiente ante Alajuelense, correspondiente a la fecha 5 del Apertura 2025, que se disputará el próximo sábado 11 de octubre.

Lesiones en ambos clubes

En Saprissa, Kenay Myrie es duda, al igual que Warren Madrigal, quien ya se reincorporó a los entrenamientos con el grupo. Sin embargo, será el técnico Vladimir Quesada quien tome la última decisión sobre su alineación.

En el Cartaginés, la racha de lesionados es uno de los principales problemas que afronta Andrés Carevic, quien no podrá contar con Douglas López, Christopher Núñez, José Quirós, Yael López y Carlos Barahona.

Andrés Carevic y su preocupación por recuperar al equipo

Las bajas y el desgaste físico tras el partido de la Copa Centroamericana, en el que cayeron 1-2 ante Olimpia de Honduras el jueves 25 de setiembre en el estadio Fello Meza, son una de las mayores preocupaciones del estratega argentino para definir su alineación este domingo.

Así opina Vladimir Quesada del Cartaginés

“Pese al resultado ante Olimpia, el Cartaginés volvió a ratificar lo que ha venido mostrando. Es un gran competidor, un equipo que juega bien. Aunque no obtuvo un buen resultado, hizo un gran partido. Queremos pelear por el primer lugar, y el domingo se nos presenta la oportunidad de alcanzar una meta inmediata”.

Así opina Andrés Carevic del Saprissa

“A los jugadores debemos darles todas las herramientas posibles y poner mucho énfasis en la recuperación física, más que en otros aspectos técnico-tácticos. Lo principal ahora, por la gran cantidad de bajas que tenemos y la falta de rotación, es enfocarnos en la recuperación. Trataremos de llegar de la mejor forma para poder competir bien en la casa de Saprissa”.