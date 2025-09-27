Andrés Carevic fue enfático al confesar cuál es su mayor preocupación en el duelo ante Saprissa

El técnico del Cartaginés, Andrés Carevic, aseguró que están buscando alternativas para recuperar a todos sus jugadores en la parte física, para el duelo ante Saprissa.

Al técnico del Club Sport Cartaginés, Andrés Carevic, no le preocupa el ambiente del estadio Ricardo Saprissa ni lo que pueda plantear el entrenador Vladimir Quesada al frente del Deportivo Saprissa.

Las preocupaciones de Carevic no pasan tampoco por el juego de vuelta ante Olimpia de Honduras por la Copa Centroamericana. El estratega argentino fue enfático al asegurar cuál es su prioridad es el duelo de este domingo 28 de setiembre, a partir de las 4 p. m., ante Saprissa, en la lucha por el liderato del Torneo Apertura 2025.

“A los jugadores debemos darles todas las herramientas posibles y poner mucho énfasis en la recuperación física, más que en otros aspectos técnico-tácticos. Lo principal ahora, por la gran cantidad de bajas que tenemos y la falta de rotación, es enfocarnos en la recuperación”, enfatizó.

La derrota ante los hondureños (1-2), más que afectar en lo anímico, golpeó en lo físico, pues el Cartaginés solo tendrá dos días para recuperarse antes de enfrentar a los morados. Los brumosos marchan líderes de la Apertura 2025 con 18 puntos, uno más que Saprissa, que con 17 busca desbancar a los de la “Vieja Metrópoli”.

“Le estamos dando mucha importancia a la recuperación de nuestros jugadores para volver a jugar un partido tan importante por campeonato nacional. Trataremos de llegar de la mejor forma para poder competir bien en la casa de Saprissa. Sabemos que será un encuentro sumamente complicado y difícil”, añadió Carevic.

El timonel blanquiazul explicó que han estado buscando alternativas para recuperar a todos los jugadores y luego tomar la mejor decisión para alinear a quienes estén al 100%.

Para el entrenador argentino, conocedor del estadio Saprissa, los morados siempre son fuertes en su casa, por lo que no se les puede dar ventajas.

“Vladimir (Quesada) conoce muy bien la institución y a todos los jugadores de su plantel. Ya lo hemos enfrentado anteriormente. Él tiene una idea, una esencia que está llevando a cabo como en procesos anteriores. Sabemos que cuenta con muy buenas individualidades, están a un punto nuestro, juegan en su casa, por lo que será un partido muy complicado”, agregó Carevic.

Finalmente, el estratega del Cartaginés subrayó que sus jugadores deben dar el máximo esfuerzo por lo que está en juego.

“Debemos hacer un buen partido para sacar un resultado positivo y después valoraremos lo que viene (el duelo de vuelta ante Olimpia). Será un partido muy complicado y tenemos que afrontarlo sabiendo lo que nos jugamos”, concluyó Carevic.