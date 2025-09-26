Fútbol

¿Warren Madrigal está listo para volver en Saprissa? Vladimir Quesada ya calienta juego ante Cartaginés

El entrenador del Saprissa, Vladimir Quesada, aseguró que Warren Madrigal ya está bien de cara al duelo por el liderato ante Cartaginés.

Por Esteban Valverde
Deportivo Saprissa contra Pérez Zeledón, jornada 10
Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, aseguró que de momento no tiene decidido si utilizará a Warren Madrigal contra Cartaginés. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Esteban Valverde

