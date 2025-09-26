¿Warren Madrigal está listo para volver en Saprissa? Vladimir Quesada ya calienta juego ante Cartaginés

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, afirmó que todavía no ha tomado una decisión sobre si los morados podrán contar con Warren Madrigal para el partido frente a Cartaginés, el próximo domingo a las 4 p. m.

El DT saprissista agregó que el equipo se enfoca en terminar la jornada como líder del torneo o, al menos, en estar peleando por esa posibilidad. Ante esto, el único camino contra Cartaginés es la victoria.

-¿Qué piensa de Cartaginés como rival por el liderato?

—En cuanto al Cartaginés, pese al resultado ante Olimpia, el Club Sport Cartaginés volvió a ratificar lo que ha venido haciendo. Se ha mostrado como un gran competidor; es un equipo que está jugando bien. Aunque no tuvo un buen resultado, hizo un gran partido.

-¿Cómo está Warren Madrigal? ¿Formará parte del equipo contra Cartaginés?

—Estamos muy contentos con el periodo de recuperación de Warren. Esto se ha manejado bien, con sumo cuidado. Estamos satisfechos de que ya esté haciendo fútbol y entrenando, pero la decisión se tomará de manera consensuada, como dije anteriormente. Vamos a valorarlo junto con el jugador. No vamos a precipitarnos, ni a acelerar las cosas.

-¿Cómo ve la posibilidad del liderato ante los brumosos?

—Siempre ha sido la meta. Nos hemos trazado objetivos inmediatos, a corto, mediano y largo plazo. El objetivo final, por supuesto, es el campeonato. Queremos pelear por el primer lugar, y el domingo se nos presenta la oportunidad de alcanzar una meta inmediata. Haremos todo lo posible por conseguirlo. Saprissa, como institución, también hará todo lo necesario para alcanzar ese objetivo.

-¿Qué hizo Warren? ¿Qué falta para tomar una decisión sobre si estará o no?

—Pudo hacer juego colectivo, y ahora tenemos que valorar si eso es suficiente o no. Para tomar la decisión de incluirlo en la convocatoria, debemos tener claro que, si se le toma en cuenta, es para que esté listo para entrar al terreno de juego. En los entrenamientos, los compañeros cuidan a Warren, pero en un partido, los rivales no lo harán. Él está muy bien, hace sus movimientos normales en la zona ofensiva, pero creo que ha hecho poco fútbol. Ya veremos el sábado.

-¿Mauricio Villalobos volverá al once?

—Mauricio está muy bien. Esta semana ya hizo muchos entrenamientos grupales. En el partido pasado no tuvo oportunidad, pero igualmente está en primera fila, listo para entrar. Si el cuerpo técnico decide que debe estar en cancha, así será.

-¿Podrá contar con Kenay Myrie otra vez?

—Con Kenay tomaremos la decisión este sábado. Ha estado entrenando, pero no vamos a precipitarnos. El muchacho va bien, y ojalá esté listo para el fin de semana o principios de la próxima. No vamos a forzar las cosas ni a perder el tiempo que ya hemos ganado.

-¿Cómo se siente al tener dos partidos en casa sumando de tres puntos?

—Hay mucha confianza. Sacar buenos resultados nos da tranquilidad a todos. El buen partido que hicimos en el Carlos Alvarado ante Herediano también ayuda; eso refuerza la moral del equipo. Los muchachos se sienten a gusto. Hay un buen ambiente en el grupo, y si eso se respalda con resultados, con más razón. Nos hemos trazado metas inmediatas, y los buenos resultados nos hacen llegar más fuertes. Ojalá podamos ser líderes o, al menos, pelear por el primer lugar al final de la jornada.

-¿Prestará Saprissa a Warren Madrigal a la Selección Nacional?

—Con respecto a Warren y a la pregunta, lo ideal es que exista una muy buena comunicación entre nuestro departamento médico y el de la Federación, para tomar la mejor decisión.

-¿Cuán importante es mantener el marco en cero, como contra Pérez Zeledón?

—Es importante dejar el marco en cero. Yo ya lo había manifestado. Tal vez estábamos un poco desequilibrados, porque somos el equipo que más goles hace, pero también permitimos muchos en la primera vuelta. Para nosotros es clave comenzar la segunda vuelta siendo ofensivos y, al mismo tiempo, mantener nuestro arco en cero. Esa es una de las metas que nos hemos trazado.