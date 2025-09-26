Saprissa no olvida una cuenta por saldar con Cartaginés

En agosto pasado, en las primeras fechas del torneo nacional, Saprissa y Cartaginés se vieron las caras en el Fello Meza, en aquella ocasión el plantel morado cayó goleado 3 a 0 con los brumosos.

Aquel resultado todavía da vuelta en las cabezas del camerino tibaseño. Este fin de semana los morados volverán a verse las caras con los brumosos, por lo que parte de las motivaciones es recuperar aquellos tres puntos que se perdieron en la primera ronda.

“Queremos ese primer lugar. Sabemos que el partido no será fácil, ellos nos ganaron allá y queremos hacer valer nuestra casa, ante esto necesitamos el apoyo de todos. Nosotros sabemos el juego que tenemos que hacer. Ya no hay secretos, vamos a ejecutar en la cancha”, afirmó Kendall Waston.

Por su parte otro zaguero, Pablo Arboine, manifestó que también es importante pensar en un buen marcador contra los brumosos, ya que el torneo está tan cerrado que hay que pensar hasta en el gol diferencia.

“El partido contra Cartaginés es importante para nosotros. El torneo está muy cerrado y se puede definir una clasificación por goles, por diferentes formas, entonces tenemos que buscar que no nos anoten, estamos trabajando con el profesor”, afirmó.

David Guzmán no escondió el deseo de triunfar para dar el salto al liderato.

“Es lo que queremos, pero hay que respetar al rival, es un gran rival y un muy buen entrenador. Debemos sumar de tres acá y vamos a buscarlo”, finalizó.

Cartaginés llegará a este encuentro como líder del Apertura 2025, con 18 puntos, empatado con Liberia pero mejor gol diferencia. Por su parte, Saprissa es tercero con 17 y un partido más.