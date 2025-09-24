Saprissa no se anda con rodeos: Quiere acabar con el liderato de Cartaginés el fin de semana

El Deportivo Saprissa cerró la última jornada del Torneo Apertura 2025 con un triunfo contundente, 3 a 0 contra Pérez Zeledón. Los morados, con esa victoria, se pusieron a solo una unidad de Cartaginés y Liberia, equipos que comandan la clasificación. Sin embargo, el Monstruo tiene una oportunidad de oro para meterse de lleno en esa danza por la cima.

Saprissa recibirá a Cartaginés el próximo domingo, en el Ricardo Saprissa, y si el plantel de Vladimir Quesada gana, estará dos puntos por encima de los brumosos. A la espera de cómo le vaya al Municipal Liberia contra Pérez Zeledón, el próximo lunes, los tibaseños podrían terminar la jornada como punteros.

El triunfo contra Pérez le dio al Monstruo la oportunidad de ver de cerca, pese a su irregularidad, un liderato que puede ser un premio valioso para un semestre de muchísima inestabilidad.

“No nos tranquiliza la victoria, porque no estamos todavía en el primer lugar. Nos estamos acercando, pero tenemos que trabajar más, hacer las cosas de la mejor manera. Viene un partido muy importante donde nos podemos acercar un poquitito más, entonces tenemos que sumar de tres”, afirmó David Guzmán, anotador morado en el juego contra los generaleños.

Pablo Arboine, zaguero titular saprissista, recalcó que, aunque en el ambiente se decía que el equipo estaba inestable, ellos en el camerino siempre entendieron que los resultados llegarían.

“A lo interno estábamos sólidos. Hemos pasado por momentos más difíciles que este que pasamos... Por ejemplo, quedar fuera del torneo internacional para nosotros fue muy duro, por el hecho de que no podemos jugar este torneo (Liga de Campeones de Concacaf) hasta 2027. Entonces fue un golpe fuerte porque tenemos jugadores de bastante edad que no sabemos si llegarán o no a una próxima edición”, contó.

Arboine insistió en que el duelo contra Cartaginés es de esos partidos que todos quieren jugar, por el nivel del rival, su actual momento y la oportunidad que representa para comprobar el desarrollo del equipo.

Por último, Kendall Waston, uno de los capitanes tibaseños, pronunció que sumar siete puntos de los últimos nueve siempre será una carta para comprender que se va por buen camino.

“Es fundamental tener dos juegos ganados de los últimos tres, porque te permite entender que, sea como sea, estás avanzando. Ahora vamos a pelear por ese primer lugar que es lo que anhelamos y queremos. Cartaginés no será nada fácil, pero como jugadores sabemos el juego que tenemos que hacer y ojalá lo podamos plantear”, finalizó.

Saprissa contó esta semana con la reincorporación a los entrenamientos del delantero de la Selección Nacional, Warren Madrigal. El futbolista se recuperó de una fractura de peroné luego de estar desde junio de baja. Su regreso a las canchas dependerá de su puesta a tono físico.