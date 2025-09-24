Otro jugador del Saprissa vivió un susto con su corazón a inicio de temporada

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los jugadores del Saprissa no escondieron su preocupación por lo vivido por Alberth Barahona, ell fin de semana pasado.

La situación de Alberth Barahona, volante juvenil del Saprissa, generó mucha preocupación en el camerino morado. Los compañeros del juvenil no entendían qué pasaba y buscaban más información, pero era escasa. Ante esto, un jugador en específico del Monstruo se identificó con el mediocampista: Pablo Arboine.

Alberth Barahona fue internado el sábado anterior de emergencia en el Hospital Calderón Guardia, esto por dolores en su cuerpo, pero además unos muy focalizados en su pecho. Ante esto, se activaron los protocolos de atención.

Arboine reveló a La Nación que él ha estado muy cerca de Barahona, sobre todo porque se siente muy identificado por lo que está viviendo el jugador, ya que hace cuatro meses él pasó por una situación similar.

Pablo presentó alteraciones en su corazón, por lo que lo estuvieron monitoreando con un instrumento especial por un tiempo determinado.

“Él (Alberth) entrenó con normalidad toda la semana, entonces claro que uno se extrañó de lo que pasó. En mi caso personal, yo me identifiqué mucho con él, porque a inicios de campaña tuve problemas y hubo que hacer varios estudios. Gracias a Dios solo fue una alteración y rápidamente se comprobó que no era nada, pero fue complicado, yo hasta anduve un monitor”, recordó.

Respecto a las noticias que hay del juvenil, Arboine contó que saben poco.

“Tiene un porcentaje más del corazón agrandado, según nos contaron, pero parece que es normal por ser deportista de alto rendimiento. Esperamos en Dios pronto tenerlo nuevamente con nosotros”, acotó.

Kendall Waston contó que él mismo habló con Barahona.

“Lo primordial es que está mucho mejor, teniendo los cuidados. Me contaba que estaba con la familia de él, llegaron de Isla Venado, pero ya sus padres están con él. Ahora solo queda pedirle a Dios por la sanidad de Alberth; los cardiólogos están analizando la situación”, finalizó Kendall.