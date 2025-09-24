¿Por qué en el Saprissa le dieron un ‘jalón de orejas’ a sus juveniles?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Johnny Myrie fue uno de los juveniles de Saprissa que tuvo participación ante Pérez Zeledón.

En el camerino del Saprissa hubo un llamado de atención fuerte a los jóvenes morados que tuvieron minutos contra Pérez Zeledón. Más allá de la victoria contra los generaleños y la felicidad de futbolistas como Johnny Myrie, Kenneth González y Sebastián Garro, los líderes del plantel tomaron la palabra y les hicieron entender a los ‘chamacos’ que el camino apenas comenzaba.

Aunque Myrie dio destellos de su picardía al poner en práctica su uno contra uno, González mostró su técnica en la zona medular y Garro su desborde, hombres como Kendall Waston, Mariano Torres, David Guzmán, entre otros de experiencia, decidieron tomar la voz del camerino para hacer un llamado a la reflexión.

“Es para bien el llamado que hicimos, porque al final de cuentas creo que costaba más llegar al primer equipo antes. Antes había mucho jugador muy bueno, no es que ahora no, pero es diferente. Ahora se les debe exigir más a ellos, cuando debuten se les debe exigir que luchen por una carrera, que ellos la oportunidad ya la tuvieron, por lo que no la dejen ir”, afirmó David Guzmán.

De hecho, Guzmán fue uno de los que cedió su lugar para el ingreso de una promesa, cuando Kenneth González entró al terreno de juego.

González tiene 21 años y es volante mixto. El futbolista demostró un pase preciso, también un tiro potente y fuerte marca.

Por otra parte, Kendall Waston reforzó el discurso de David y profundizó que lo que les están haciedo a los jugadores es un bien, porque no los quieren ver una zona de confort.

En los equipos de Primera División es muy sencillo ver a jugadores menores de 21 años actualmente, debido a que hay una regla que obliga a los planteles a sumar una cantidad de específica de minutos con jugadores de esta edad o menores. Esto ha hecho que los clubes se vean obligados a usar los juveniles, pero no necesariamente por convicción deportiva.

“Ahora las cosas han cambiado bastante, los jugadores llegan fácil a la Primera, pero queremos que el jugador aproveche y valore. Que sepann que las cosas cuestan y más durante el tiempo, por lo que mantenerse es la meta que todos deben tener”, acotó Waston.

Vladimir Quesada, entrenador de la S, añadió que él ve la situación muy similar además de que aplaudió la actitud de sus hombres de experiencia ya que eso demuestra lo que es el camerino del Monstruo.

Saprissa también colocó en el campo a Johnny Myrie. Extremo izquierdo que sobresalió por los veloz, habil y potente. Myrie tiene 19 años.

En cuanto, al futbolista Sebastián Garro, otro extremo resaltó en las acciones que tuvo por su velocidad. Garro sí debutó en Primera en este encuentro contra Pérez y con 18 años ya empezó a formar su camino.

Estos jóvenes se unen a otros que han generado expectativa con la camisa morada, pero no han encontrado regularidad como el mediocampista Dax Palmer, también el extremo Akheem Wilson.

En cambio, el lateral derecho Kenay Myrie sí se consolidó como titular y en la actualidad forma parte hasta de la Selección Nacional que le está haciendo frente al proceso eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026.