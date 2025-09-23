Saprissa confirma la llegada de un refuerzo muy esperado

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Deportivo Saprissa dio una noticia previo al juego entre morados y el Municipal Pérez Zeledón, la cual llena de ilusión a sus seguidores, porque el Monstruo por fin tendrá el refuerzo deseado en ofensiva, de hecho lo hará de forma inesperada cuando nadie lo esperaba.

Saprissa anunció el regreso a los entrenamientos de forma normal del delantero Warren Madrigal. Los morados, en su parte médico, dieron a conocer que después del juego ante los Guerreros del Sur, el futbolista volverá a las prácticas.

De esta forma llega el delantero de los tibaseños tanto añoraron durante el mercado de piernas.

Warren se lesionó en la última Copa Oro, con la Selección de Costa Rica, donde sufrió una fractura de peroné que lo sacó desde el mes de junio de los terrenos de juego.

LEA MÁS: Un jugador de Saprissa le da una buena noticia a los aficionados

En aquel momento, el futuro del futbolista parecía estar fuera de Costa Rica, no obstante la lesión provocó que todas las opciones quedaran a la espera. Ante esto, Saprissa asumió la recuperación del futbolista.

Madrigal llegará a pelear por un lugar en la titular con Orlando Sinclair, Ariel Rodríguez y el delantero panameño, Gustavo Herrera, quien se encuentra en el mundial Sub-20.

Warren es un jugador que puede desempeñarse como punta o también como extremo, ya que posee potencia, velocidad y movimientos al espacio.

En la temporada 2023 - 2024, el seleccionado nacional marcó siete celebraciones, mientras que en la 2022 - 2013 hizo nueve tantos.

La última competencia de Madrigal fue con el equipo filial del Valencia de España, institución que estuvo muy interesada en el jugador pero la lesión frenó cualquier posibilidad de transferencia.

Saprissa también dio a conocer otros casos de lesionados. Deyver Vega continúa como baja ante una lesión de rodilla, Kenay Myrie sufrió un esguince de tobillo y Jorkaeff Azofeifa también tiene un problema de rodilla.

LEA MÁS: Jugador del Saprissa está internado en el hospital

En cuanto a Alberth Barahona, el juvenil morado que fue hospitalizado el sábado pasado, Saprissa dio a conocer que sigue en observación en el Hosṕital Calderón Guardia. Barahona presentó una serie de dolores generales, pero también en el pecho, los cuales provocaron que fuera trasladado al centro médico.