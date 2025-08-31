Un jugador de Saprissa le da una buena noticia a los aficionados

Uno de los jugadores del Deportivo Saprissa apareció en la zona mixta del Estadio Ricardo Saprissa, y le dio una buena noticia a los aficionados del club.

El delantero aseguró que está en buenas condiciones, que va bien y pronto volverá a las canchas.

Se trata de Warren Madrigal, quien se lesionó con la Selección Nacional, debió ser operado y según dijo, pronto volverá a jugar.

“Esperemos que en las próximas semanas estar de la mejor manera. Mi regreso está en manos de Saprissa yo sigo en recuperación”, dijo Warren.

Madrigal no dio una fecha para volver a la actividad, peo se mostró optimista, se siente bien y cree que el retorno será pronto.

“En las próximas semanas, espero estar al cien y estar en la cancha. Me preparo de la mejor manera para que sea pronto”, aseguró Warren, quien añadió que a veces ha estado ansioso.

“Por dicha el tiempo ha pasado rápido y sé que pronto puedo regresar”, indicó Warren.

Warren Madrigal dijo que su recuperación va muy bien y pronto espera volver a las canchas. (Jose Cordero)

Hace dos meses y medio que Madrigal se lesionó con la Tricolor en juego de la Copa Oro.

“No sé qué va a pasar, estoy enfocado en la recuperación. De mi parte, en España quedaron contentos con mi trabajo, pero las cosas se me salieron de las manos. Espero recuperarme y volver al cien. Soy una persona muy tranquila, llevo las cosas con calma para volver al cien”, aseguró Madrigal

Warren añadió que se siente perfecto, muy bien, rodeado de sus amigos y familiares, quienes lo han apoyado.