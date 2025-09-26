Andrés Carevic lamenta los errores de Cartaginés, pero no da por perdida la serie ante Olimpia

El técnico del Cartaginés, Andrés Carevic, intentó por todos los medios que su equipo reaccionara ante el Olimpia.

El técnico del Cartaginés, Andrés Carevic, lamentó el resultado adverso de 1-2 ante el Olimpia de Honduras, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, disputado en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago.

Los brumosos tuvieron un primer tiempo para el olvido, en el que dieron muchas libertades y los catrachos supieron aprovechar las falencias de los nacionales.

“Tuvimos un primer tiempo muy, muy flojo y Olimpia nos sacó la ventaja. Hicimos un gran segundo tiempo, pero no nos alcanzó. Tuvimos chances para empatar el partido y no las pudimos concretar. Al final de cuentas, felicito a los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron en la cancha”, comentó Carevic.

El estratega del cuadro de la Vieja Metrópoli explicó que la madurez y el buen juego de los olimpistas fueron determinantes para sacar la victoria.

“Olimpia hizo un gran partido, tienen un buen equipo. Sin duda es un club muy importante en el área, pero bueno, debemos ahora ir a proponer allá, buscar el partido y revertir la serie que está en nuestra contra”, añadió Carevic.

Sobre el pobre desempeño en la primera parte, el entrenador blanquiazul admitió que su plantel no se encontró en la cancha.

“Nos faltó nuestra esencia en el primer tiempo: lo que hace bien el equipo, que es proponer, jugar buen fútbol y tratar de ser agresivos. No estuvimos finos, el equipo estuvo desordenado y con muchas imprecisiones a nivel ofensivo, y eso al final pesó en el resultado, a pesar de que mejoramos en el segundo tiempo”, enfatizó Carevic.

Para el timonel argentino, quien con Alajuelense ganó la Copa Centroamericana, el Cartaginés debe ir a Honduras con la convicción de sacar un resultado a su favor y pelear la serie hasta el final.

“Es fútbol. A veces las cosas no salen bien, pero teníamos un buen rival al frente que hizo lo necesario para quedarse con la victoria. Nosotros debemos ir a Honduras a buscar el marcador y evitar los errores que cometimos en la primera parte, para tener la oportunidad de anotar y luchar por la clasificación”, puntualizó Carevic.