Cartaginés vs. Olimpia: Brumosos vivieron una pesadilla en el primer tiempo ante Olimpia

El defensor del Cartaginés, Diego Mesén, intenta despojar del balón al delantero del Olimpia, Jprge Benguché. Fotografía: Mayela López



8:55 p.m. Olimpia derrota 0-2 al Cartaginés Copiado!

El Olimpia domina a placer el partido y derrota 0-2 al Cartaginés a domicilio, con tantos de Michael Chirino y Jorge Bengouché.

8:42: p. m. Olimpia aumenta la ventaja Copiado!

El hondureño del Olimpia Jorge Bengouché, anota el 0-2 al minuto 38 frente a un Cartaginés no encuentra respuesta ante un rival muy superior.

8:27 p.m. Cartaginés busca reaccionar Copiado!

El Cartaginés busca equilibrar las acciones con llegadas por las bandas, pero el Olimpia demuestra su experiencia y cierra todos los espacios en la parte baja, al ir ganando el compromiso 0-1.

8:15 p. m. Exmorado tiene adelante al Olimpia Copiado!

El volante exsaprissista, Michael Chirino, quien ingresó a última hora por lesión de su compañero Edwin Rodríguez, anotó al minuto 9 para el Olímpia qiue gana 0-1.

8:06 p. m Inicia el juego Cartaginés y Olimpia Copiado!

El Cartaginés y el Olimpia de Honduras, disputan el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en el estadio Rafael Fello Meza. Los brumosos empezaron presionando a los catrachos.

7:50 p.m. Olimpia tiene baja importante en el calentamiento Copiado!

El Olimpia de Honduras perdió al volante ofensivo Edwin Rodríguez, durante su calentamiento, prevo al juego ante Cartaginés, al resentirse de una lesión en su tobillo derecho. El técnico uruguayo, Eduardo Espinel, pierde una figura importante en su esquema.

7:20 p. m. Cartaginés da su alineación Copiado!

El Club Sort Cartaginés dio a conocer su alineación para enfrentar al Olimpia de Honduras, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Jesús Batiz, Marco Ureña y Johan Venegas, serán los hombres en el ataque de Andrés Carevic.

Los elegidos de Andrés Carevic para enfrentar al Olimpia por la ida de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana 💙#VamosCartaginés 🫶🏼 pic.twitter.com/hqe2AjWeSe — C.S. Cartaginés (@Cartagines) September 26, 2025

La previa

El Club Sport Cartaginés y el Olimpia de Honduras disputarán este jueves 25 de setiembre, en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago, el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Ambos clubes buscan no solo un cupo en las semifinales del torneo del istmo, sino también la posibilidad de clasificarse directamente a la Liga de Campeones de la Concacaf 2026.

Además, el duelo entre los brumosos y los Leones catrachos tiene el morbo de ser un adelanto del decisivo partido entre Honduras y Costa Rica, que se disputará el próximo 9 de octubre en el estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, por la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026

¿A qué hora y por qué canal se puede ver el juego entre Cartaginés y Olimpia? Copiado!

El duelo entre ticos y hondureños, por la Copa Centroamericana, se podrá observar a las 8 p. m. por la señal del canal ESPN, cadena internacional que tiene los derechos exclusivos del torneo de clubes regional, así como en la aplicación Disney+.

Asimismo, las incidencias del compromiso se podrán seguir por Radio Columbia (98.7 FM), Radio Monumental (95.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

¿Cómo llega el Cartaginés? Copiado!

Los blanquiazules avanzaron como segundos del Grupo C con 7 puntos, tras cosechar dos victorias, un empate y una derrota.

¿Cómo llega el Olimpia? Copiado!

Los hondureños clasificaron como primeros del Grupo D con un total de 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate. Terminaron la fase de grupos invictos.

Duelo de goleadores Copiado!

El Cartaginés y el Olimpia presentan números muy similares durante la fase de grupos. Los brumosos fueron el equipo que más anotaciones registró con un total de 12, mientras que Olimpia marcó 11. Ambos solo recibieron tres tantos en contra en cuatro partidos.

Los blanquiazules tienen como principales armas ofensivas a Johan Venegas, con 5 goles, y Marco Ureña, con 4. Por su parte, los albos cuentan con Jorge Benguché y Jerry Bengtson, ambos con 4 anotaciones.

La opinión de Carevic Copiado!

El técnico del Cartaginés, Andrés Carevic —quien ya fue campeón de la Copa Centroamericana con Alajuelense—, le ha dado equilibrio al cuadro brumoso, pese a que durante la temporada ha tenido una serie de bajas como Cristopher Núñez, Douglas López y José Quirós, entre otros futbolistas.

“Es una eliminatoria difícil, donde hay que trabajar duro los partidos. Es un torneo muy competitivo, por lo que debemos hacer un muy buen encuentro para sacar la serie adelante”, comentó Carevic en conferencia de prensa previa al compromiso.

La visión de Espinel Copiado!

Por su parte, el uruguayo Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, vive su primera experiencia en la Copa Centroamericana y en territorio costarricense.

“La Copa Centroamericana es muy importante. Es un compromiso que asumimos con mucha responsabilidad. Ambos equipos venimos atravesando buenos momentos, por lo que considero que será un partido parejo. Cada club tiene buenas individualidades, así que cada detalle será determinante”, expresó Espinel.