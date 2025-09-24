Carevic y el Cartaginés, obligados a sacar la cara por Costa Rica en la Copa Centroamericana

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa de cara al juego contra el Olimpia.

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, habló con la prensa previo al vital duelo de los cuartos de final de la Copa Centroamericana contra Olimpia.

Los brumosos reciben a los catrachos este jueves a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza, luego del duelo entre Alajuelense y Motagua (la Liga perdió 1 a 0), los de la Vieja Metrópoli quedan obligados a sacar la cara por Costa Rica.

-¿Qué valoración hace del mano a mano contra Olimpia de Honduras?

-Será una eliminatoria difícil para nosotros. Con respecto al equipo, estamos dándole énfasis a la recuperación por las lesiones y la carga de partidos. Ha sido un esfuerzo muy importante lo que hemos hecho.

-¿Qué piensa del fútbol hondureño?

-Igual que los panameños, guatemaltecos... Es una competición fuerte donde los equipos de Panamá, Honduras, han hecho buenos partidos, tienen buenos planteles. Ahora vamos con un club que tiene jerarquía, tiene seleccionados de Honduras y vamos a respetar la trayectoria y lo que ha hecho. Nosotros tenemos estrategia y plan de juego para intentar ganar el partido. La competencia será dura.

-¿Estarán Diego González y Carlos Barahona para el juego?

-Respecto a Diego González y Carlos Barahona ellos ya se integraron, pero hay que esperar a ver si estarán disponibles, lo primero es que se sientan al 100%.

-¿Cómo es el ambiente en el camerino por el buen momento del club?

-El grupo está bien, pero como siempre hay momentos. Hay que seguir trabajando con humildad, vienen partidos complicados y con poco descanso, ahora nos centramos en trabajar día a día. Vamos poco a poco. El grupo está consciente de la dedicación y compromiso.

-¿Hará muchos cambios en su once o será la base del campeonato nacional?

-Esto es estratégico, ahora vemos al rival, vemos nuestro equipo y cómo atacar. Nuestra estrategia de juego es algo interno de nosotros.

-¿Le sirve el torneo nacional como base para preparar estos juegos?

-Hablando del tema del ritmo de liga, creo que se está controlando más perder tiempo, eso es un beneficio. Para el campeonato nuestro eso es bueno porque nos permite tener ritmo internacional, entonces nos agrada esto.

-Usted nunca ha perdido un juego contra equipos hondureños. ¿Qué le dice esto?

-No miro estadísticas, soy del momento y de la realidad. Al frente hay un equipo de jerarquía, difícil. Yo no miro la estadística, solo el momento y Olimpia será un partido difícil, debemos ver cómo y dónde atacar.

-¿Cómo manejar la expectativa del partido?

-Yo creo que al inicio sabíamos que estábamos en este torneo, desde el arranque fuimos conscientes de que teníamos dos torneos. Entonces, bueno nos preparamos para trascender y estamos conscientes de lo que jugamos.