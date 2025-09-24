Fútbol

Carevic y el Cartaginés, obligados a sacar la cara por Costa Rica en la Copa Centroamericana

Andrés Carevic, entrenador de Cartaginés, hizo su análisis previo al juego contra el Olimpia de Honduras

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Andrés Carevic habló en conferencia de prensa tras la derrota de Cartaginés en su debut en la Copa Centroamericana 2025 ante Saprissa
Andrés Carevic habló en conferencia de prensa de cara al juego contra el Olimpia. (Redacción Perfil/Redes Cartago)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésCopa CentroamericanaAndrés Carevic
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.