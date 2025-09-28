Hay noticias sobre Warren Madrigal que la afición del Saprissa estaba esperando

El Deportivo Saprissa tiene grandes noticias al anunciar su equipo para enfrentar este domingo 28 de setiembre al Cartaginés, donde estará en juego el liderato del Torneo Apertura 2025.

Para el juego ante los brumosos, Vladimir Quesada tomó en cuenta al delantero Warren Madrigal, quien estará entre los suplentes, tras superar una larga lesión que incluso lo llevó a pasar por el quirófano. Gerson Torres no estará por lesión.

Los capitalinos tendrán a su alineación estelar para enfrentar a los de la Vieja Metrópoli al alinear a: Esteban Alvarado, Gerald Taylor Joseph Mora, Kendall Waston, Pablo Arboine, Fidel Escobar, David Guzmán, Mauricio Villalobos, Mariano Torres, Nicolás Delgadillo y Orlando Sinclair.

En el banquillo de los tibaseños estarán Abraham Madriz, Isaac Alfaro, Warren Madrigal, Óscar Duarte, Sebastián Acuña, Jefferson Brenes, Kenneth González, Marcos Escoe, Sebastián Garro y Ariel Rodríguez.