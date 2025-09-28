Orlando Sinclair, a corazón abierto: los 200 partidos con Saprissa, el tatuaje de la 40 y el reto de ser titular

Orlando Sinclair es uno de los jugadores que está detrás del repunte del Saprissa en el Torneo de Apertura 2025, donde ya incluso apuntan directamente hacia la cima.

El delantero llegó a 200 partidos defendiendo la camiseta morada y participó en el podcast “Dentro de la Cancha”, producido por el equipo, donde invitan a figuras a conversar en un ambiente más distendido.

Sinclair hizo un repaso desde su debut, hasta los retos que tiene para su futuro.

LEA MÁS: Exjugador de Saprissa vuelve al gol en un país poco común

El presentador del podcast, conocido como “El Danny”, comenzó por preguntarle cómo fue el sentimiento de llegar a esos 200 partidos con Saprissa.

Sinclair expresó que siente una felicidad enorme pero que también se le ha hecho complicado:

“Es una felicidad muy grande, ha sido difícil porque vestir esta camiseta (Deportivo Saprissa) no es fácil, así que muy honrado de llegar a esa meta. Quiero cumplir muchísimas más y estar muchísimo tiempo acá, Dios primero”, afirmó.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez opta por ‘morderse la lengua’ sobre el arbitraje

Además, Danny y Sinclair conversaron sobre su recuerdo en el debut con el primer equipo morado en octubre del 2018, en un encuentro ante la Universidad de Costa Rica, que entonces todavía estaba en Primera.

Explicó que durante la semana, los dirigentes de ligas menores junto con los del primer equipo hablaron sobre la posibilidad de comenzar a darle oportunidades a Sinclair en la máxima divisa.

El día del partido contra la UCR, Sinclair finalmente fue convocado; el encuentro iba 3-0 a favor de Saprissa y el atacante explicó que sentía que todo se le estaba dando para entrar.

Tras el debut con anotación, Orlando contó que al regresar a la casa, su mamá estaba llorando y todo el barrio lo esperaba para felicitarlo.

LEA MÁS: Donald Trump pone en jaque al Mundial 2026: advierte cambios en sedes en Estados Unidos

Luego de debutar, Orlando Sinclair viajó a los Estados Unidos para jugar con el New England Revolution II; sobre su tiempo allá, comentó que también logró iniciar con gol.

“Me recibieron muy bien e igual me mentalicé con que tenía que hacer las cosas bien, se me dio el debutar con gol, fue algo muy bonito la verdad”, indicó.

Durante la entrevista recordaron sus mejores momentos en los clásicos nacionales, principalmente para conseguir la 40, donde Sinclair comentó que quería desde tiempo atrás dedicarle un gol a su hijo que venía en camino.

Orlando Sinclair, delantero del Deportivo Saprissa

El no encontrar la anotación para dedicárselo lo estresó, pero finalmente le llegó en el momento perfecto. Tan perfecto, que se tatuó la celebración en el brazo izquierdo.

“Fue el gol más importante que he metido acá, porque fue para asegurar el tetra (cuatro títulos seguidos) y venía un momento muy bonito en mi vida, por eso se me dio eso de inmortalizarlo así” dijo sobre el tatuaje.

En cuanto al reto más grande que tiene en este momento, el delantero lo tiene claro: consolidarse como titular.

LEA MÁS: Naomy vs. Federica Macri: Se adelantó la hora de la pelea este sábado y puede verla sin pagar aplicación

Sobre esto, dijo lo siguiente: “Me ha costado mucho, lo he dicho ya, difícilmente me han dado una seguidilla de partidos como titular, entonces ahora es consolidarme, seguir en el nivel que estamos mostrando o todavía mejor, siempre hay espacio para mejorar”.

En cuanto a su participación en clásicos, mencionó: “Tengo la particularidad que los goles que he hecho en esos partidos han sido en finales”.

LEA MÁS: Julián Álvarez guía al Atlético en la goleada ante el Real Madrid

Explicó que cree que es lo “máximo que puede pedir” en el fútbol nacional y que es algo que muchos jugadores sueñan con hacer.

Se le preguntó sobre su característica de anotarle a Herediano, a lo que mencionó que se debe a que son partidos de mucha presión, y que a la hora de jugar con tal exigencia se le dan bien las cosas.

Para finalizar la entrevista, Sinclair le dejó un mensaje a la afición morada:

“Vamos a dar el 100% en la cancha y agradecerles por el apoyo de siempre, por el empuje que nos dan y esperarlos este próximo partido para que vengan a alentarnos para ayudarnos a ganar”.

Orlando Sinclair en entrenamiento del Deportivo Saprissa. (vía Deportivo Saprissa) (Deportivo Saprissa/Prensa Deportivo Saprissa)

En lo que va del Apertura 2025, Sinclair lleva 10 juegos, con 3 anotaciones y 3 asistencias.

El próximo encuentro será ante Cartaginés en La Cueva, este domingo 28 de setiembre a las 4 p. m., donde Sinclair espera seguir con el buen rendimiento, avanzar en su meta de llegar a consolidarse como titular y ayudar al Deportivo Saprissa a pelear por el liderato.