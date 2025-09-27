Otros deportes

Naomy vs. Federica Macri: Se volvió a cambiar la hora de la pelea este sábado y puede verla sin pagar aplicación

Naomy Valle y Federica Macri se enfrentarán este sábado por la tarde, en un combate por las 108 libras, en Montreal

Por Juan Diego Villarreal
Naomy Valle Mario vega Pelea en Montreal, Canadá Federica Macri 27 de setiembre del 2025 Cortesía: José David Pérez
Naomy Valle se alista para su pelea junto a su manager Mario Vega, quien le ayuda con el vendaje de sus manos, antes del combate. Cortesía: José David Pérez (La Nación/Cortesía: José David Pérez)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

