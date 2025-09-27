Naomy vs. Federica Macri: Se volvió a cambiar la hora de la pelea este sábado y puede verla sin pagar aplicación

Naomy Valle se alista para su pelea junto a su manager Mario Vega, quien le ayuda con el vendaje de sus manos, antes del combate. Cortesía: José David Pérez

La boxeadora costarricense Naomy Valle enfrentará este sábado 27 de setiembre a la italiana Federica Macri en su esperado debut con la empresa Most Valuable Promotions (MVP), del youtuber estadounidense Jake Paul.

La pelea será en Montreal, Canadá, está pactada a 8 asaltos en la categoría de las 108 libras y no estará en disputa ningún título mundial.

Naomy Valle se prepara para su combate ante Federica Macri

El combate estaba destinado a transmitirse por la plataforma de pago por evento DAZN, especializada en deportes.

Sin embargo, la propia Naomy anunció a última hora cómo podrá observarse en Costa Rica su primera pelea en una cartelera de MVP, sin que el público deba desembolsar dinero para disfrutarla.

En un principio el enfrentamiento entre Valle y Macri se transmitirá a las 2 p. m., hora de Costa Rica. Sin embargo, el periodista José David Pérez informó que será finalmente a las 4 p. m. por el canal de YouTube de DAZN, al menos en esta ocasión. Será la segunda pelea de la cartelera.

El cambio del horario se debe a que Valle y Macri van a protagonizar una de las peleas preliminares y la promotora MVP, tomó la decisión de correr la hora.

Valle llega con un palmarés de 14 victorias y ninguna derrota, mientras que la italiana tiene un récord de seis triunfos y un empate. Ambas pugilistas se mantienen invictas en las 108 libras.

Naomy, de 21 años y estudiante de aviación, es la campeona juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), título que obtuvo el pasado 1.º de marzo en Cancún, México, al derrotar a la mexicana Yelmi “Mexicanita” Sánchez.

“La verdad estoy muy feliz con esta oportunidad y agradecida con MVP. Los planes de Dios son perfectos. No pude pelear la vez anterior por diferentes circunstancias; sin embargo, esto nos ayudó a prepararnos en las mejores condiciones para poder traer la mano en alto a Costa Rica”, resaltó Valle a La Nación.