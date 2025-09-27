Naomy Valle brilló al lado de este famoso actor de la exitosa serie ‘Euphoria’ de HBO

La boxeadora costarricense Naomy Valle está lista para debutar este sábado 27 de setiembre con la empresa Most Value Promotions (MVP), del youtuber estadounidense Jake Paul. La pugilista tica se enfrentará a la italiana Federica Macri.

Pero más allá del cuadrilátero, llamó la atención que Naomy fue llamada a ser parte de la promoción oficial de la fecha de peleas, y en las fotografías y videos de la empresa, posó junto a una reconocida estrella de la televisión internacional, específicamente al lado de un famoso actor de la serie Euphoria, de HBO.

Naomy Valle y el actor y boxeador estadounidense Javon 'Wanna' Walton, de la serie 'Euphoria', fueron presentados por Most Value Promotions como los jóvenes superhéroes de su equipo. (Instagram)

Naomy fue fotografiada junto al artista Javon Wanna Walton, quien interpretó al personaje de Ashtray. En la afamada producción, Walton personifica al hermano adoptivo menor y socio de negocios de Fezco, el traficante de drogas local.

Juntos en la serie, se dedicaban a vender drogas; Ashtray a menudo mostraba una madurez y violencia sorprendente para su corta edad.

¿Por qué el actor Javon Wanna Walton posó con Naomy Valle?

El actor estadounidense de 19 años también se dedica al boxeo profesional. En julio del 2023 fue firmado por MVP; su debut fue en diciembre de ese año con una pelea en Puerto Rico.

LEA MÁS: Naomy Valle vs. Federica Macri: Solo hay una forma de ver la pelea de la costarricense este sábado

Valle, por su parte, firmó con la empresa en marzo de este 2025.

“Es conocido como una estrella en ascenso en el mundo del boxeo y ha cautivado al público con sus impresionantes habilidades y su inquebrantable dedicación al deporte”, dice MVP en su página web oficial sobre Wanna Walton.

Sobre Naomy, la empresa afirmó: “Valle es conocida por su estilo agresivo y su rápido ascenso en la división de peso mosca ligero”.

LEA MÁS: 'Euphoria’, la polémica serie de HBO por su contenido de sexo, drogas y libertinaje adolescente, se estrena este domingo

¿Dónde y cómo ver la pelea de Naomy Valle contra Federica Macri?

La costarricense llegará este sábado 27 de setiembre al ring para enfrentarse a la europea con un récord de 14 peleas ganadas y cero derrotas. La italiana llega con un palmarés de seis triunfos y un empate, en un duelo de invictas en las 108 libras.

El combate se disputará en Montreal, Canadá, a partir de las 6 p. m. (hora de Costa Rica) y solo podrá observarse por la plataforma de pago por evento DAZN, exclusiva de deportes.