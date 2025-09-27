Viva

Naomy Valle brilló al lado de este famoso actor de la exitosa serie ‘Euphoria’ de HBO

Previo a su pelea de este sábado 27 de setiembre, la boxeadora costarricense llamó la atención en redes sociales al posar con el artista

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Juan Diego Villarreal

La boxeadora costarricense Naomy Valle está lista para debutar este sábado 27 de setiembre con la empresa Most Value Promotions (MVP), del youtuber estadounidense Jake Paul. La pugilista tica se enfrentará a la italiana Federica Macri.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Naomy ValleJavon Wanna WaltonMost Value PromotionsFederica MacriEuphoriaHBO
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.