Fútbol

Naomy Valle vs. Federica Macri: Solo hay una forma de ver la pelea de la costarricense este sábado

La costarricense Naomy Valle hará su debut con la promotora del youtuber Jake Paul, este sábado frente a la italiana Federica Macri

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
NAOMY VALLE
Naomy Valle está lista para su pelea de este sábado 27 de setiembre, frente a la italiana Federica Macri, en Montreal, Canadá. (Marvin Caravaca/Perfil)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Naomi ValleFederica MacriMost Valuable Promotions (MVP)
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.