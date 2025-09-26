Naomy Valle vs. Federica Macri: Solo hay una forma de ver la pelea de la costarricense este sábado

Naomy Valle está lista para su pelea de este sábado 27 de setiembre, frente a la italiana Federica Macri, en Montreal, Canadá.

La boxeadora costarricense Naomy Valle, por fin tendrá su esperado debut con la empresa Most Valuable Promotions (MVP), del youtuber estadounidense Jake Paul, cuando suba al cuadrilátero para enfrentar a la italiana Federica Macri.

Naomy, con un récord de 14 peleas ganadas y cero derrotas, se enfrentará este sábado 27 de setiembre a la italiana, quien llega con un palmarés de seis triunfos y un empate, en un duelo de invictas en las 108 libras.

Actualmente la tica es campeona juvenil del CMB y, aunque esta pelea no es por ningún título, su objetivo es irse acercando a la disputa de un cetro mundial.

El combate se disputará en Montreal, Canadá, a partir de las 6 p.m. (hora de Costa Rica) y solo podrá observarse por la plataforma de pago por evento DAZN, exclusiva de deportes.

LEA MÁS: ¡Campeona mundial! Imponente, Naomy Valle ganó el título en México a pesar de abundante sangre en el rostro

Tanto Valle como Macri culminaron con éxito la ceremonia de pesaje este viernes 26 de setiembre, quedando listas para la reyerta de este sábado.

Valle, quien firmó con MVP en marzo de este año, tenía previsto pelear contra la estadounidense-mexicana Ashley Felix, el pasado 28 de junio, en la cartelera donde Jake Paul derrotó al mexicano Julio César Chávez Jr., en Anaheim, California, Estados Unidos. Sin embargo, su combate se suspendió a última hora.

“La verdad estoy muy feliz con esta oportunidad y agradecida con MVP. Los planes de Dios son perfectos. No pude pelear la vez anterior por diferentes circunstancias; sin embargo, esto nos ayudó a prepararnos en las mejores condiciones para poder traer la mano en alto a Costa Rica”, resaltó Valle a La Nación.

Según la pugilista nacional, la firma con MVP es un paso importante en su carrera, tras coronarse campeona juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el pasado 1de marzo, frente a la mexicana Yelmi Mexicanita Sánchez. La preparación de Naomi para enfrentar a la italiana Macri, la realizó en Costa Rica.

“Most Valuable Promotions, sin duda, le ha dado un gran apoyo al boxeo femenino y le ha permitido crecer con grandes eventos y peleas de primer nivel. Han creído en las mujeres, como en el caso de Amanda Serrano, quien ha protagonizado peleas estelares en lugares tan emblemáticos como el Madison Square Garden, en Nueva York, lo cual nos emociona”, explicó Valle.